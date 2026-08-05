Việt Nam trong làn sóng AI toàn cầu qua báo cáo của Nhóm Ngân hàng Thế giới

Tháo gỡ "điểm nghẽn" dữ liệu: Bộ Y tế tăng tốc chuyển đổi số toàn diện (Ngày Nay) - Về Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng Cổng dữ liệu sức khỏe, bao gồm cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân, chức năng nhập liệu...

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư (Ngày Nay) - Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Quảng Trị: Khởi tố 16 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến 1.500 tỷ/tháng (Ngày Nay) - Ngày 4/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng liên quan hệ thống OK9 - Lương Sơn TV. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can để điều tra theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đưa chính sách dầu khí từ tư duy “ưu đãi đầu tư” sang "cạnh tranh toàn cầu" (Ngày Nay) - Chiều 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ninh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026 (Ngày Nay) - Ngày 4/8, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Trong đó, Ninh Bình được đề cử tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026.

Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần" (Ngày Nay) - Chiều cuối tuần 2/8/2026 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Lan tỏa những giai điệu đẹp, bồi đắp văn hóa ngành Y từ Liên hoan Văn nghệ quần chúng lần thứ V (Ngày Nay) - Lễ Công diễn và trao giải Liên hoan Văn nghệ quần chúng ngành Y tế lần thứ V, năm 2026 lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc, tiếp thêm động lực cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari (Ngày Nay) - Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Pakansari ở Bogor tối 3/8 không chỉ quyết định cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn được xem là trận cầu bản lề của cả giải đấu. Một bên là nhà đương kim vô địch đang chịu sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, bên kia là đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi khẳng định đây là “đội mạnh nhất giải”.

Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm (Ngày Nay) - Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp tiến hành can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.