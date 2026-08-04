Thúc đẩy hợp tác kiến tạo hạ tầng số cho Chính phủ số Việt Nam

(Ngày Nay) - Bước sang năm thứ ba tổ chức, Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 với chủ đề "Kiến tạo Chính phủ số", do Visa (NYSE: V) – công ty công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới – tổ chức, đã quy tụ các nhà hoạch định chính sách cấp cao, đại diện các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia của Visa để cùng tìm hiểu về vai trò của thanh toán số trong thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, minh bạch và bảo mật hơn.

Tham dự Diễn đàn có đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị vận hành giao thông công cộng và các đối tác trong hệ sinh thái.

Chủ đề "Kiến tạo Chính phủ số" của Diễn đàn thể hiện mục tiêu chung trong việc đưa các chiến lược chuyển đổi số vào thực tiễn, thông qua những giải pháp khả thi và kết quả đo lường được, mang lại lợi ích thiết thực cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận các phương thức tăng cường hợp tác giữa khu vực công, ngành tài chính và lĩnh vực công nghệ nhằm định hình tương lai của Chính phủ số tại Việt Nam.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung vào bốn trọng tâm đang định hình tương lai của Chính phủ số, gồm: phát triển dịch vụ công số và các chương trình chi trả lấy người dân làm trung tâm; hiện đại hóa hoạt động chi tiêu công; nâng cao hiệu quả thu ngân sách và các khoản thanh toán cho Chính phủ; đồng thời tăng cường khả năng ứng phó trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.

Thông điệp xuyên suốt các phiên thảo luận là Chính phủ số không còn chỉ dừng lại ở việc số hóa các quy trình hiện hữu. Thành công của quá trình chuyển đổi phụ thuộc ngày càng nhiều vào việc xây dựng hạ tầng số tin cậy, có khả năng liên thông, cũng như phát triển các nền tảng số tích hợp thanh toán nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dân, nâng cao hiệu quả thu các khoản thanh toán của Chính phủ, bảo đảm chi tiêu công an toàn và tăng cường niềm tin của công chúng.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hướng tới nền kinh tế số, cơ hội không chỉ dừng lại ở việc số hóa các giao dịch. Điều quan trọng hơn là xây dựng các dịch vụ công liền mạch, an toàn và đáng tin cậy ngay từ giai đoạn thiết kế. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và đối tác trong hệ sinh thái, Visa đang góp phần phát triển nền tảng số giúp nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện”, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Diễn đàn cũng mang đến nhiều góc nhìn quốc tế từ các chuyên gia Visa và bài học thực tiễn về bốn lĩnh vực then chốt đang dẫn dắt quá trình đổi mới khu vực công, bao gồm:

Nâng cao trải nghiệm của người dân thông qua các dịch vụ công kỹ thuật số lấy người dùng làm trọng tâm. Các Chính phủ trên thế giới đang ngày càng đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số để cung cấp những dịch vụ công dễ tiếp cận, liền mạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Một trong những xu hướng nổi bật là phát triển hệ thống định danh số, ví công dân số và hạ tầng số công, tích hợp định danh, giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến cùng các hoạt động thanh toán giữa Chính phủ và người dân trong một hệ sinh thái thống nhất.

Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của các giải pháp số trong việc hỗ trợ triển khai các chương trình chi trả an sinh xã hội đúng đối tượng, thông qua cơ chế kiểm soát mục đích sử dụng và khả năng truy vết dòng tiền, góp phần bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Thúc đẩy hiện đại hóa chi tiêu công thông qua hạ tầng thanh toán số thông minh. Các giải pháp mua sắm công và quản lý chi tiêu trên nền tảng số giúp nâng cao tính minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính và tăng cường hiệu quả quản trị thông qua cơ chế kiểm soát chi tiêu ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng thẻ thanh toán cho các khoản chi công tác và thanh toán với nhà cung cấp, kết hợp cùng các công cụ quản lý chi phí thông minh, giúp đơn giản hóa quy trình, tối ưu chi phí, đẩy nhanh quá trình thanh toán cho nhà cung cấp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý chi tiêu công.

Thúc đẩy số hóa công tác thu ngân sách. Mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán an toàn trên đa kênh (omni-channel) đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Trải nghiệm thanh toán số liền mạch giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng thanh toán các dịch vụ công như giao thông công cộng, thuế và các khoản phí, lệ phí, đồng thời hỗ trợ Chính phủ nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Lấy bảo mật làm nền tảng của chuyển đổi số. Khi các dịch vụ công ngày càng được số hóa, việc bảo vệ nguồn lực tài chính công và niềm tin của người dân trở thành ưu tiên hàng đầu.

Các đại biểu đã trao đổi về vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu nâng cao và phân tích rủi ro, đồng thời chia sẻ cách các giải pháp như Featurespace – nền tảng phát hiện và phòng chống gian lận ứng dụng AI – có thể hỗ trợ Chính phủ phát hiện dấu hiệu bất thường theo thời gian thực, giảm thiểu rủi ro gian lận và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa ngày càng tinh vi, đồng thời vẫn bảo đảm trải nghiệm liền mạch cho người dân.

Phản ánh tầm quan trọng của hợp tác trên toàn hệ sinh thái, các phiên thảo luận đã quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán, doanh nghiệp công nghệ tài chính và các đối tác công nghệ nhằm cùng xác định những hướng đi thiết thực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Các trao đổi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuyển từ sáng kiến thí điểm sang triển khai trên quy mô lớn, cũng như từ những nỗ lực riêng lẻ sang một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ hơn, qua đó tạo ra những tác động thiết thực và lâu dài.

Những chia sẻ tại Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 cho thấy Chính phủ số ngày càng được nhìn nhận không chỉ là một nỗ lực hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tài chính toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.