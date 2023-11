Thủ đô Tokyo ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong 141 ngày liên tiếp

Ngày 4/11, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã ghi nhận ngày thứ 141 liên tiếp nhiệt độ lên tới 25 độ C hoặc hơn, một kỷ lục mới.

Tính đến 12h50 giờ địa phương ngày 4/11, nhiệt độ ở Tokyo đã lên tới 26,3 độ C do một hệ thống áp cao khiến nhiệt độ tăng từ miền Đông đến Tây đất nước. Đây là lần đầu tiên từ năm 2009 trung tâm Tokyo đã ghi nhận một ngày có nhiệt độ lên tới 25 độ C vào tháng 11, mức nhiệt thường chỉ có trong mùa Hè ở nước này và là mức được định nghĩa là "ngày Hè".

Số ngày Hè kỷ lục trước đó ở thủ đô của Nhật Bản là 140 ngày liên tiếp ghi nhận trong năm 2022.