Thu ngân sách nhà nước từ ngành thuế tăng 28,6%

(Ngày Nay) - Ngày 11/6, Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 do ngành thuế quản lý đạt 1.006.245 tỷ đồng (bằng 58,5% dự toán, bằng 128,6% so với cùng kỳ).

Theo đó, có 13/19 khoản thu đạt trên 50% dự toán, 15/19 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2024; có 35/63 địa phương có số thu đạt khá trên 50% dự toán; 06/63 địa phương đạt dưới 40% dự toán. Trong số đó, có 51/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024, 12/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2024: Cà Mau, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Cạn, Trà Vinh, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, An Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam.Theo Chi cục Thuế khu vực có 13/20 Chi cục Thuế khu vực tiến độ thực hiện đạt trên 50% dự toán và 07/20 Chi cục Thuế khu vực đạt dưới 50% dự toán, đó là Chi cục Thuế khu vực: VII, IX, XII, XIII, XVIII, XIX, XX.

Cục Thuế cũng cho biết, đến 19/5, toàn quốc có 967.890 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 1,99% so với cuối năm 2024.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng đến ngày 28/5 đã ban hành 6.796 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền được hoàn 53.003 tỷ đồng, bằng 30,1% so với dự toán, bằng 108% cùng kỳ.

Đến ngày 2/6, ngành thuế đã tiếp nhận hơn 787 nghìn tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có đề nghị hoàn thuế, trong đó 75% là từ tờ khai gợi ý. Hệ thống đã tạo hồ sơ đề nghị hoàn cho trên 782 nghìn trường hợp, xác định 342.870 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với tổng số tiền 1.579 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 265.939 lệnh hoàn và chuyển Kho bạc chi hoàn tương ứng 1.218 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng cho biết, từ ngày 1/6, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ., các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai và hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, sử dụng thiết bị bán hàng (POS, máy tính, điện thoại…) bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền.

Để thực hiện quy định này, ngành thuế đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, từ nâng cấp hệ thống kỹ thuật, ban hành Công điện chỉ đạo, đến phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hỗ trợ hộ kinh doanh. Tháng 6, tháng 7 được xác định là cao điểm hỗ trợ triển khai trên toàn quốc.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ và cá nhân kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14.375 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại hai địa bàn trọng điểm là thành phố Hà Nội đạt 2.763 tỷ, chiếm 19,2% và TP Hồ Chí Minh đạt 3.930 tỷ đồng, chiếm 27,3 cả nước.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng chính sách thuế phù hợp với yêu cầu phát triển mới, trong đó ưu tiên việc xây dựng dự án Luật Quản lý thuế (thay thế), hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn đã chậm tiến độ và các văn bản quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế, rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống quy phạm pháp luật về thuế trong bối cảnh tái cơ cấu bộ máy cũng được đặt ra yêu cầu cao về tính chủ động và thực tiễn.

Ngành cũng sẽ tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình công tác năm 2025, đặc biệt là các đề án, chuyên đề có thời hạn hoàn thành trong quý II; tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bỏ thuế khoán từ năm 2026, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, tổng hợp đánh giá hiệu quả chuyên đề chống thất thu thuế đối với cá nhân thu nhập cao, vận tải, bất động sản, thưng mại điện tử...

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chuyên đề chống thất thu đã được giao, đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và truyền thông chính sách thuế, với trọng tâm là rà soát danh mục thủ tục hành chính, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Triển khai mạnh mẽ các kênh truyền thông đa dạng, có trọng tâm, kịp thời giải đáp các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm tại kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.