Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW: Niềm vui ở vùng biên viễn

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được tỉnh Đồng Nai tích cực triển khai.

Tại xã biên giới Hưng Phước, niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của bà con dân tộc thiểu số khi các đoàn y tế tìm đến từng ấp để thăm khám sức khỏe.

Chăm sóc y tế tận nơi

Những ngày đầu tháng 12, đoàn cán bộ y bác sỹ của trạm Y tế xã Hưng Phước không quản ngại đường sá gập ghềnh đã vào tận khu vực 134 thuộc ấp Mười Mẫu để thực hiện tiêm chủng, khám sức khỏe cho trẻ em.

Nhiều phụ huynh lần đầu tiên đưa con đến khám sức khỏe và tiêm chủng không giấu được xúc động và sự tin tưởng vào ngành Y tế cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới.

Có mặt tại buổi tiêm chủng, già làng Điểu Re của ấp Mười Mẫu chia sẻ, bà con trong ấp được cán bộ trạm Y tế xã Hưng Phước đến tiêm phòng là điều vô cùng ý nghĩa. Già đã đi vận động từng nhà, từng người để đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Già chỉ mong con cháu mình có sức khỏe, sau này không ốm đau bệnh tật.

Ấp Mười Mẫu là nơi phần lớn đồng bào thiểu số S’tiêng, Khmer sinh sống. Đời sống còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe ít được bà con quan tâm.

“Trước kia, việc tiêm phòng cho các con em rất ít được các bậc cha mẹ quan tâm. Hôm nay, chứng kiến cán bộ trạm Y tế xã Hưng Phước đến tận ấp để tiêm phòng, tôi thật sự rất vui mừng và xin chân thành cảm ơn các cán bộ,” già làng Điểu Re nói.

Trên địa bàn ấp vẫn còn một số hộ chưa tiêm đủ mũi cho con cháu. Vì vậy, già làng Điểu Re tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phải tiêm chủng con cháu đủ liều để tránh bệnh tật về sau.

Đến nay, nhờ sự nỗ lực của già làng và chính quyền địa phương, bà con đã dần dần đồng lòng chấp hành đưa các cháu đến khám và tiêm chủng theo hướng dẫn từ trạm Y tế xã.

Chị Thị Thắm, một người mẹ có hai con lần đầu tiên được tiêm phòng đầy đủ ngay tại ấp chia sẻ: "Mình thật sự cảm ơn Trạm rất nhiều, vừa vui vừa phấn khởi. Trước đây, đường sá đi lại khó khăn nên mình không có điều kiện đưa con đi. Giờ đây, được Đảng, Nhà nước và Trạm Y tế quan tâm mang mũi tiêm đến tận nơi thế này là rất phấn khởi. Mình chỉ mong con cháu được khỏe mạnh để cha mẹ yên tâm làm ăn."

Còn đối với chị Kim Thị Sa Roi, sau khi được già làng vận động, tuyên truyền, chị hứa sẽ thay đổi thói quen, thường xuyên đưa con đi khám, chữa bệnh hơn. Lần đầu trực tiếp đưa con đến tiêm chủng, chị Sa Roi càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho con mình.

“Trước kia, mình còn thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe. Nhờ các chú, các bác vận động, mình mới biết tiêm ngừa quan trọng như thế nào để con không bị mắc bệnh, không phải đau ốm nữa. Giờ cứ có đợt khám, đợt tiêm là mình đưa con đi liền”, chị Sa Roi chia sẻ.

Thay đổi nhận thức và thói quen về chăm sóc sức khỏe

Xã Hưng Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hưng Phước và Phước Thiện cũ, có 16 thành phần dân tộc sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại tiểu khu 134 của ấp Mười Mẫu, các ấp Bù Tam, Phước Tiến.

Thời gian qua, để có được sự thay đổi tích cực về nhận thức chăm sóc sức khỏe, không thể không kể đến vai trò của những cô giáo tại ấp. Cô Nông Thị Dần là một trong những giáo viên Trường Mầm non Hưng Phước đến dạy tại điểm trường 134 của ấp Mười Mẫu.

Dù đã có hơn 15 năm gắn bó với ngành Giáo dục nhưng đây là năm đầu tiên cô được phân công công tác tại ấp này. Từ đầu năm, cô Dần đã chứng kiến rõ sự thờ ơ của nhiều phụ huynh đối với sức khỏe của con em mình.

Khi năm học bắt đầu, nhiều học sinh người dân tộc thiểu số tại đây thậm chí chưa từng được tiêm chủng lần nào, trong khi vốn tiếng Việt của các em cũng như phụ huynh còn hạn chế việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.

Cô Nông Thị Dần cho biết: Các con ở đây đáng thương lắm, nhiều bé hay ốm vặt vì không được tiêm phòng đầy đủ. Vì thế, cô cũng đã dành thời gian để phối hợp với ban ấp, già làng thường xuyên đến từng nhà để vận động, giải thích cho bà con hiểu rõ tầm quan trọng của mũi tiêm.

Dù khó khăn, nhưng bây giờ chỉ cần thấy các con được khám, được tiêm và khỏe mạnh hơn là động lực để cô tiếp tục gắn bó với các em nhỏ nơi vùng biên này.

Theo Bác sỹ Bùi Thị Thu Liễu, Trưởng trạm Y tế Hưng Phước, trên địa bàn thời gian qua, nhận thức của đồng bào thiểu số về chăm sóc sức khỏe ban đầu còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Trạm vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân với phương châm “mưa dầm thấm lâu.”

Cán bộ của trạm Y tế xã trực tiếp vào từng thôn, ấp để mang lại sức khỏe cho người dân, kiên trì thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bác sỹ Bùi Thị Thu Liễu cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, cứ cuối tuần là y bác sĩ của trạm lại rủ nhau đi hướng dẫn bà con. Dần dần, bà con đã quen và ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình.

Đây chính là niềm vui lớn nhất của các y bác sỹ khi nhận được sự tin tưởng cũng như thấy những chuyển biến rất rõ rệt trong nhận thức của người dân.

Ví dụ như lần trước, bác sỹ Thu Liễu đi tiêm chủng chỉ có khoảng 10 em bé được đưa ra điểm tiêm, thì đợt này con số đã tăng lên mấy chục em.

Theo ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phước, địa phương là xã biên giới với 12 ấp, trong đó ấp Mười Mẫu là một trong những ấp có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống rất đông.

Chính vì vậy, việc triển khai các hoạt động như thăm khám sức khỏe, chăm sóc, vận động tuyên truyền, tiêm vaccine hay khám, chữa bệnh, đặc biệt là chăm sóc phụ nữ có thai gặp rất nhiều khó khăn.

Rào cản lớn nhất tại vùng đồng bào thiểu số vẫn là việc thay đổi nhận thức và thói quen của bà con.

“Địa phương đã có định hướng riêng đối với các ấp đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức lồng ghép để thông tin đến với người dân một cách thiết thực nhất. Mục tiêu là để bà con hiểu rõ về các chính sách của địa phương và đặc biệt là công tác chăm sóc y tế theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị vừa được ban hành,” ông Võ Anh Kiệt nhấn mạnh.

Thời gian qua, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, ngành y tế, giáo dục cùng với phương châm “mưa dầm thấm lâu” đã mang lại chuyển biến tích cực tại xã biên giới Hưng Phước.

Bà con dân tộc thiểu số từ chỗ thờ ơ, nay đã tin tưởng, chủ động đưa con em đi tiêm chủng và khám bệnh.

Niềm tin của nhân dân đã và đang là động lực để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72, thắp lên hy vọng về một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững nơi vùng biên giới Đồng Nai.