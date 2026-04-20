Thuốc mới mở ra hy vọng kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư tụy

Hai loại thuốc thực nghiệm mới từ Mỹ vừa ghi nhận kết quả đột phá, giúp giảm tới 60% nguy cơ tử vong và kéo dài đáng kể thời gian sống cho bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối.

Trong báo cáo công bố ngày 19/4, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern (bang Illinois của Mỹ) cho biết đã phát triển được loại thuốc thực nghiệm khi kết hợp với hóa trị có thể giúp giảm 38% nguy cơ tử vong. Số lượng bệnh nhân sống sót sau một năm ở nhóm sử dụng phương pháp này cao gấp đôi so với nhóm đối chứng.

Bên cạnh đó, những tiến bộ về Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng cho thấy khả năng phát hiện ung thư tụy trên phim chụp cắt lớp vi tính (CT) sớm và nhạy hơn so với các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh.

Trước đó, hãng Revolution Medicines ngày 15/4 công bố dữ liệu về một loại thuốc viên mới có tên daraxonrasib dùng để điều trị bệnh nhân ung thư tụy, giúp bệnh nhân sống trung bình 13,2 tháng, vượt xa mức 6,7 tháng của nhóm hóa trị.

Loại thuốc này hoạt động bằng cách ức chế các protein RAS - tác nhân thúc đẩy khối u ở 90% bệnh nhân ung thư tụy vốn từ lâu được coi là mục tiêu "không thể dùng thuốc." Đây được xem là bước tiến vượt bậc, vì tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân giai đoạn 4 thường chỉ ở mức 3%.

Cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Ben Sasse là một trong những người đang hưởng lợi trực tiếp từ các đột phá mới này sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối vào tháng 12 với tiên lượng chỉ còn sống được 3-4 tháng.

Ông chia sẻ rằng chỉ số ung thư CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9, là một dấu ấn ung thư trong máu) của ông đã giảm mạnh từ mức trên 8.000 xuống còn khoảng 374, tương đương với việc giảm 60% thể tích khối u.

Dù thuốc có thể gây tác dụng phụ như phát ban nhưng hiệu quả kéo dài sự sống được các bác sỹ đánh giá là một cuộc cách mạng trong điều trị.

Các chuyên gia kỳ vọng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ sớm đưa những phương pháp đột phá này đến với người bệnh.