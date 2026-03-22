Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới

(Ngày Nay) - Nhân dịp Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.
Báo cáo cho biết số người nói tiếng Pháp trên thế giới đã tăng mạnh từ 321 lên 396 triệu người trong giai đoạn 2022–2025, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt tại châu Phi.

Hiện nay, xét tổng số người dùng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ 2, thì tiếng Pháp đứng sau tiếng Anh, tiếng Quan thoại và tiếng Tây Ban Nha. Trong lĩnh vực kinh doanh, tiếng Pháp xếp thứ 3 về mức độ sử dụng, đồng thời đứng thứ 4 về mức độ hiện diện trên Internet.

Theo OIF, Pháp vẫn là quốc gia có số người nói tiếng Pháp lớn nhất với hơn 66 triệu người, tiếp theo là CHDC Congo với khoảng 57 triệu người, chiếm hơn một nửa dân số. Algeria đứng thứ 3 với khoảng 15 triệu người nói tiếng Pháp, tương đương khoảng 33% dân số.

Báo cáo nhấn mạnh châu Phi hiện là trung tâm phát triển của cộng đồng Pháp ngữ, chiếm khoảng 65% trong tổng số 396 triệu người nói tiếng Pháp trên toàn cầu. Riêng khu vực châu Phi cận Sahara tập trung khoảng một nửa số người nói tiếng Pháp trên thế giới.

OIF dự báo số người nói tiếng Pháp trên thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, nhờ sự mở rộng giáo dục và tăng trưởng dân số tại các quốc gia châu Phi.

Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu
(Ngày Nay) - Ngày 22/3, tại Bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, các vùng lân cận cùng tạo nên không khí lễ hội sôi nổi và thắm tình đoàn kết.
“Đọc sách vun bồi tri thức sâu giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trước dòng thông tin nhanh và cảm tính trên mạng xã hội” - TS. Quốc Minh chia sẻ với các sinh viên. Ảnh: Trung Nghĩa
Tiến sĩ Quốc Minh: Đọc sách giúp tránh bị thao túng tâm lý
(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
Một nguyên mẫu pin lượng tử. (Nguồn: CSIRO)
Australia công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên trên thế giới
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.
(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.