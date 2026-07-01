Tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả của chính quyền các cấp

Tiếp tục chương trình Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, sáng 1/7, các đại biểu nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, trình bày tham luận "Đánh giá kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp; tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước."
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ sau 1 năm vận hành tổng thể mô hình, hệ thống chính trị 3 cấp đã khẳng định tính đúng đắn, sâu sắc, toàn diện, khoa học, biện chứng về chủ trương có tính bước ngoặt lịch sử của Đảng ta; qua đó đã mở ra một không gian phát triển mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, tạo bước chuyển quan trọng về nhận thức, phương thức lãnh đạo, quản trị, cơ chế vận hành, năng lực tổ chức thực hiện; phát huy hiệu quả mối quan hệ chặt chẽ: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt, nhân dân làm chủ; góp phần củng cố niềm tin xã hội và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Phó Thủ tướng cho rằng để hệ thống hành chính nhà nước tiếp tục tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nhiệm vụ Hội nghị đặt ra, Chính phủ và chính quyền địa phương còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.
Trong số đó, Chính phủ tập trung ưu tiên vào 3 nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi. Đó là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện - đây là vấn đề rất cơ bản và cốt lõi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
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Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.