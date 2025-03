Tinh gọn bộ máy: Giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, nhanh gọn

Trong những ngày đầu, các thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện thông suốt tại các cơ sở do Công an thành phố Hà Nội quản lý. Tinh thần, thái độ phục người dân của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận sáng 3/3, khá đông người dân đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại số 13 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng). Các cán bộ, chiến sỹ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội tận tình hướng dẫn người dân thủ tục cần thiết liên quan đến công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Người dân đánh giá cao cách làm của Công an thành phố về quy trình giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Chị Anita (quốc tịch Australia, giáo viên dạy tiếng Anh, của Long Bien Apollo Language Centre) đến làm thủ tục lý lịch tư pháp tại số 13 Hàn Thuyên bày tỏ cảm ơn cán bộ Công an thành phố Hà Nội đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thao tác nhập số liệu, giúp giải quyết nhanh chóng thủ tục lý lịch tư pháp. Đặc biệt, việc ứng dụng số hóa, liên thông tại đây đã tiết kiệm nhiều thời gian, giảm chi phí. Chị Anita nhấn mạnh: "Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ ở đây".

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe của Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tại địa chỉ số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cũng được thực hiện thông suốt, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Hầu hết người dân đều hài lòng về thái độ, tinh thần phục của cán bộ, chiến sỹ Công an tại đây.

Anh Trần Văn Hải, phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, mặc dù nhiệm vụ mới được triển khai cho Công an thành phố nhưng quy trình giải quyết thủ tục hành chính rất nhanh, gọn, không mất thời gian.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phòng đã chỉ đạo Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khoa học, hiệu quả, liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Trên tinh thần chủ động, từ ngày 1/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương bắt tay ngay vào công việc mới, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động của các cơ sở cai nghiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành chuyển giao về Công an thành phố (công tác quản lý cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, an toàn thông tin mạng), Công an thành phố yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên ngành để việc tiếp nhận được trơn tru, phục vụ tốt cho người dân…

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1/3/2025, Công an thành phố tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Thời gian làm việc: Sáng từ 8 đến 11 giờ; chiều từ 13 đến 16 giờ 30 phút (nhận hồ sơ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy); địa điểm số 13 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng).

Đối với các thủ tục sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội có 2 địa điểm tiếp nhận hồ sơ (số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông và số 253 phố Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm). Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 8 đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (nhận hồ sơ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy).

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố từ 7 cơ sở được bố trí thành 4 cơ sở thuộc Công an thành phố là: Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (gồm các Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, số 2, số 4 cũ) tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì; Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (gồm các Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, số 6 cũ) tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn; Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 cũ) tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây; Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 (Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 cũ) tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.