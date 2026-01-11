Bốn trụ cột tạo nên đà tăng trưởng bền vững của Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo phân tích của nhà nghiên cứu ASEAN Phar Kim Beng, xuất khẩu, sản xuất, tăng trưởng nhu cầu nội địa và khả năng thích ứng chính sách là 4 trụ cột tạo nên đà tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Ngày 10/1, báo FMT của Malaysia đăng bài viết của nhà nghiên cứu ASEAN và quan hệ quốc tế Phar Kim Beng, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam công bố mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025 đã thu hút sự chú ý của các nhà kinh tế trên khắp châu Á.

Bài viết khẳng định đây không phải là một phép màu, mà là kết quả của chiến lược định vị kinh tế bài bản.

Chuyên gia Phar Kim Beng nhận định thành tích đáng kể của Việt Nam trong năm 2025 phản ánh 4 động lực đan xen.

Thứ nhất, xuất khẩu vẫn là động lực cốt lõi của tăng trưởng. Việt Nam ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục, tạo ra thặng dư thương mại bất chấp rào cản thuế quan và áp lực suy thoái kinh tế toàn cầu.

Những thành quả xuất khẩu này đã giúp thúc đẩy sản xuất công nghiệp và bán lẻ tăng hơn 9%, trong khi lạm phát duy trì ở mức thấp khoảng 3%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng gần 9%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam.

Thứ hai, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và ngày càng nhiều từ Trung Quốc đã thiết lập các cơ sở sản xuất lớn tại Việt Nam cho các ngành hàng điện tử, may mặc và hàng tiêu dùng.

Trong khi đó, các tỉnh như Bắc Ninh đã chuyển mình từ những vùng nông thôn lạc hậu thành các thành phố công nghiệp, được thúc đẩy do các hành lang xuất khẩu hưởng lợi từ sự điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ ba, tăng trưởng nhu cầu trong nước, nhất là tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư, đã hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế chung. Trong khi xuất khẩu thu hút sự chú ý, thị trường nội địa của Việt Nam cũng mở rộng khi thu nhập tăng và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu mạnh lên.

Thứ tư, khả năng thích ứng chiến lược trong chính sách thương mại và đầu tư đã giúp Việt Nam nhanh chóng đa dạng hóa các thị trường và lĩnh vực mới trước những khó khăn từ bên ngoài như áp lực thuế quan.

Chính vì vậy, Việt Nam đang tích cực theo đuổi các thỏa thuận thương mại bổ sung để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào, ngay cả khi đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đầy tham vọng đến năm 2030.

Nhà nghiên cứu Phar Kim Beng nhận định rằng thành tựu ấn tượng của Việt Nam cho thấy Đông Nam Á hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao khi các quốc gia trong khu vực kết hợp lợi thế cấu trúc với xu hướng toàn cầu.