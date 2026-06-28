Tinh gọn bộ máy: Từ sắp xếp đến vận hành

Xuất hiện vùng áp thấp mới, khả năng mạnh lên và vào Biển Đông (Ngày Nay) - Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines được dự báo có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và tiến vào Biển Đông.

Tâm Luxury: Khoản chi lớn cho người lao động và những dấu hỏi về thuế (Ngày Nay) - Thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Trong đó, Tâm Luxury trở thành một trong những thương hiệu thu hút sự chú ý khi trước đây nhiều lần xuất hiện trong các phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội.

Hàn Quốc, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở rộng sang AI (Ngày Nay) - Ngày 28/6, Bộ trưởng Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực thi cử tuyển sinh lớp 10 (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển phức tạp (Ngày Nay) - Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động cao nhất thế giới. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng có tới hơn 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị.

Điện mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (Ngày Nay) - Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Campuchia.

DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt (Ngày Nay) - Chiều 27/6, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

20.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc rực rỡ tại concert Thanh Xuân (Ngày Nay) - Diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh Xuân quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật cùng khoảng 20.000 khán giả. Với sân khấu được đầu tư quy mô, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa và nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.

Sotheby's lập kỷ lục mới tại London với doanh thu hơn 420 triệu bảng Anh (Ngày Nay) - Nhà đấu giá Sotheby's vừa khép lại tuần lễ đấu giá mùa hè tại London với tổng doanh thu đạt 420,5 triệu bảng Anh , mức cao nhất từng được ghi nhận trong một mùa đấu giá tại châu Âu. Thành tích này được dẫn dắt bởi The Lewis Collection , hiện trở thành bộ sưu tập tư nhân có giá trị cao nhất từng được bán tại London.