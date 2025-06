EVN vay Ngân hàng Tái thiết Đức 65 triệu EUR mở rộng Thủy điện Trị An

(Ngày Nay) - Ngày 24/6/2025, tại thành phố Frankfurt (CHLB Đức), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hiệp định vay vốn trị giá 65 triệu EUR với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là dự án đầu tiên mà KfW cho EVN vay theo hình thức vay trực tiếp, không có bảo lãnh của Chính phủ.

Về phía EVN có ông Võ Hồng Lĩnh – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo các Ban chức năng liên quan, đại diện Ban Quản lý dự án Điện 3 (đơn vị triển khai dự án).Về phía KfW có ông Frank Bohnet - Giám đốc vùng Đông Á và Đông Nam Á của KfW và ông Jochen Meyer-Lohmann - Quản lý dự án cao cấp KfW đại diện ký kết hiệp định vay.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (tại tỉnh Đồng Nai) do EVN làm chủ đầu tư. Đây là công trình đập/nhà máy thủy điện cuối cùng trong bậc thang thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai trước khi dòng sông chảy qua địa phận TP. Hồ Chí Minh. Nhà máy mở rộng có công suất thiết kế 200MW, bố trí song song với với Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, hiệu quả về chi phí, đồng thời thân thiện với môi trường và xã hội, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam. Dự án được tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đồng thời đáp ứng các thực hành kỹ thuật quốc tế và các tiêu chuẩn về môi trường – xã hội theo Hướng dẫn Phát triển Bền vững của bên cho vay - Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Việc ký kết Hiệp định vay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả và lâu dài giữa EVN và KfW trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững.

KfW là một trong những ngân hàng lớn nhất CHLB Đức. Tại Việt Nam, EVN là một trong những đối tác quan trọng nhất của KfW. Trong lĩnh vực điện, từ năm 2009, KfW đã ký 9 Hiệp định tài trợ vốn ODA, vốn vay không hoàn lại cho EVN với tổng số vốn 891,5 triệu EUR, trong đó 6 dự án đã hoàn thành và giải ngân nguồn vốn vay KfW.

Đối với các dự án mới, KfW đã cam kết khoảng 800 triệu EUR nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vay không có bảo lãnh của Chính phủ để thực hiện các dự án mới của EVN và các tổng công ty thành viên của EVN trong thời gian tới.

Các mốc tiến độ chính dự kiến của dự án NMTĐ Trị An mở rộng • Tháng 6/2025: Khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án • Quý III/2027: Vận hành tổ máy số 1 • Quý IV/2027: Vận hành tổ máy số 2 và hoàn thành toàn bộ công trình.