Phương án tổ chức các tuyến xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ Lễ chính 2/9

(Ngày Nay) - Tuyến đường sắt đô thị sẽ tổ chức chạy tàu từ 0 giờ ngày 1/9, kéo dài đến 3 giờ 10 phút ngày 2/9 và tiếp tục hoạt động từ 4 giờ 30 phút ngày 2/9.

Ngày 30/8, liên quan đến phương án tổ chức các tuyến xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào ngày 2/9, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết tuyến đường sắt đô thị sẽ tổ chức chạy tàu từ 0 giờ ngày 1/9, kéo dài đến 3 giờ 10 phút ngày 2/9 và tiếp tục hoạt động từ 4 giờ 30 phút ngày 2/9.

Trong đó, từ 4 giờ 30-7 giờ 30; 11-14 giờ 30 hoạt động với giãn cách 6 phút/lượt, các giờ còn lại hoạt động với giãn cách 10 phút/lượt (tuyến dừng hoạt động từ 3 giờ 10-4 giờ 30 để thực hiện tác nghiệp kỹ thuật); đồng thời tăng cường thêm các điểm phát vé di động tại tầng 1, 2 để phục vụ hành khách mua vé tàu tránh tình trạng ùn ứ khi xếp hàng lấy vé.

Đối với xe buýt, các đơn vị tiếp tục kéo dài thời gian hoạt động tối ngày 1/9 theo hướng đi vào các ga đầu cuối của 2 tuyến đường sắt đô thị (tối đa 24 giờ) và mở bến sớm ngày 2/9 theo hướng đi vào các ga để phục vụ người dân trung chuyển theo 2 tuyến đường sắt đô thị để vào xem buổi diễu binh, diễu hành chính thức; Tiếp tục bố trí lực lượng giám sát, điều hành tại các ga đầu cuối của đường sắt, các điểm trung chuyển xe buýt (Long Biên, Hào Nam) để tổ chức cho xe buýt vào giải tỏa hành khách sau khi kết thúc buổi lễ.

Để đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân trong việc tham dự các sự kiện tại buổi diễu binh, diễu hành chính thức, kịp thời giải tỏa hành khách, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội kiến nghị Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội bố trí thêm nhân lực tại các nhà ga để kịp thời giải tỏa hành khách khi có yêu cầu.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục cho phép các tuyến buýt được phép di chuyển vào khu vực bên trong tiếp cận ga Cát Linh, điểm trung chuyển Long Biên, Kim Mã để giải tỏa hành khách do thời gian kết thúc buổi lễ dự kiến sớm hơn so với thời gian cấm đường.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, qua theo dõi, trong ngày 30/8, buổi Tổng duyệt kết thúc sớm hơn so với dự kiến nên hoạt động xe buýt và đường sắt đô thị điều chỉnh vận hành theo phương án tăng cường giải tỏa; nhu cầu đi lại của hành khách trên các tuyến đường sắt tăng cao nhưng không xuất hiện tình trạng quá tải, trừ ga Cát Linh và ga Cầu Giấy sau khi kết thúc Tổng duyệt có tình trạng bị quá tải từ 9-10 giờ 30.

Từ 9 giờ 15, lực lượng của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đã phối hợp với Công an thành phố, cùng lực lượng chức năng điều hành xe buýt kết nối vào giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh theo 2 hướng (Hào Nam và Giảng Võ), điều hành giải tỏa tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên đúng với kế hoạch đã đề ra.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy), có 14 tuyến xe buýt đã sẵn sàng đón và giải tỏa hành khách.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị, do lượng hành khách tăng đột biến, 2 tuyến đường sắt đô thị đã điều chỉnh phương án tăng tần suất sớm hơn so với kế hoạch: tuyến 2A điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu lên 6 phút/lượt từ 9 giờ (kế hoạch là từ 11 giờ) đến 13 giờ, tuyến 3.1 điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu lên 6 phút/lượt từ 9 giờ 40 (kế hoạch là từ 11 giờ) đến 11 giờ 30.

Đến 11 giờ 45, các ga Cát Linh và Cầu Giấy đã cơ bản giải tỏa xong hành khách.

Đối với các tuyến buýt, từ 9 giờ ngày 30/8, sau thời điểm kết thúc buổi Tổng duyệt, lực lượng giám sát của Trung tâm đã phối hợp với lực lượng chức năng, điều hành các tuyến buýt vào giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh, Kim Mã, Giảng Võ, ga Cầu Giấy và điểm trung chuyển Long Biên (sớm hơn 4 giờ so với kế hoạch).

Các tuyến buýt giải tỏa vận hành liên tục đảm bảo vận chuyển, giải tỏa hành khách một cách nhanh nhất. Các xe cơ bản đều dồn kín khách.

Đến 11 giờ 30, tại điểm trung chuyển Long Biên, Cầu Giấy, ga Cát Linh, các tuyến xe buýt cơ bản đã hoàn thành giải tỏa hành khách.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 30/8, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đã bố trí thêm 2 xe, tăng cường thêm 28 lượt xe đối với tuyến 32TC1 (Bến xe Giáp Bát-Trung tâm Triển lãm Việt Nam) để phục vụ nhân dân tham quan triển lãm 80 thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.