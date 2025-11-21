Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.

(Ngày Nay) - Ngày 21/11, Thẩm phán liên bang Jia Cobb đã ra lệnh tạm thời ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C. mà không có sự chấp thuận của Thị trưởng. Tuy nhiên, quyết định này đã được tạm hoãn đến ngày 11/12 để chính quyền Tổng thống Trump có thời gian kháng cáo.
Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.

Vụ kiện do Tổng Chưởng lý Washington D.C. Brian Schwalb đệ trình ngày 4/9, cáo buộc Tổng thống Trump “vượt quá thẩm quyền” khi quyết định triển khai quân hôm 11/8, vi phạm các quy định cấm sử dụng lực lượng vũ trang cho nhiệm vụ cảnh sát dân sự. Ông Schwalb cảnh báo việc cho phép tổng thống tự quyết định dùng quân đội để thực thi pháp luật nội địa sẽ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump hành động hợp pháp và việc kiện tụng chỉ nhằm cản trở nỗ lực của chính quyền trong việc giảm tội phạm. Luật sư của chính quyền cũng cho rằng Tổng thống có toàn quyền triển khai lực lượng tại Washington D.C., vốn không phải một bang.

Song song với tranh chấp tại Washington D.C., nhiều vụ kiện tương tự cũng đang diễn ra ở Los Angeles, Chicago và Portland khi ông Trump tìm cách đưa quân đội tới các thành phố này để đối phó với điều mà ông mô tả là các hành động “bạo lực và vô pháp" đã cản trở chiến dịch ngăn chặn nhập cư trái phép. Các nhà lãnh đạo Dân chủ tại các thành phố này cáo buộc Nhà Trắng phô trương sức mạnh quân sự.

Tính đến nay, tòa án cấp sơ thẩm tại tất cả các địa phương phản đối đều ra phán quyết chống lại việc chính quyền liên bang triển khai quân. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã tạm dừng hiệu lực một phán quyết trong số này và cho phép lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp tục hiện diện ở Los Angeles.

