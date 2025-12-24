Mỹ điều chỉnh hệ thống thị thực lao động H-1B

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/12 thông báo sẽ chấm dứt cơ chế xổ số truyền thống trong việc cấp thị thực lao động H-1B và thay thế bằng một hệ thống mới ưu tiên lao động nước ngoài có trình độ cao và mức lương cao hơn.
Mỹ điều chỉnh hệ thống thị thực lao động H-1B

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái định hình chương trình H-1B – vốn bị chỉ trích là đã trở thành kênh để một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn lao động Mỹ, dù những người ủng hộ cho rằng chương trình này đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Người phát ngôn Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Matthew Tragesser, cho rằng cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên trước đây đã bị lạm dụng. Theo ông, nhiều doanh nghiệp Mỹ tìm cách sử dụng H-1B để “nhập khẩu” lao động nước ngoài với chi phí thấp hơn so với việc thuê lao động trong nước.

Theo quy định mới, Mỹ sẽ áp dụng cơ chế lựa chọn có trọng số, qua đó tăng khả năng cấp thị thực cho các lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và mức lương cao hơn. Hệ thống này dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/2/2026, áp dụng cho mùa đăng ký hạn ngạch H-1B sắp tới.

Thông cáo của DHS cho biết quy định mới phù hợp với các thay đổi khác mà chính quyền của Tổng thống Trump đã triển khai, trong đó có sắc lệnh yêu cầu doanh nghiệp phải trả thêm 100.000 USD phí mỗi năm cho mỗi thị thực H-1B như một điều kiện đủ để được xét cấp phép. Quy định này hiện đang đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng công bố chương trình thị thực “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD, tạo con đường nhập tịch Mỹ cho các cá nhân giàu có.

Theo thống kê, trong những năm gần đây, thị thực H-1B chủ yếu được phân bổ thông qua hình thức xổ số. Năm nay, Amazon là doanh nghiệp nhận nhiều thị thực H-1B nhất - với hơn 10.000 thị thực được phê duyệt, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple và Google. Bang California hiện là nơi tập trung số lao động H-1B lớn nhất nước Mỹ.

Những người ủng hộ chương trình H-1B cho rằng đây là kênh quan trọng giúp các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công nghệ tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, giới chỉ trích lập luận rằng nhiều thị thực H-1B thực tế lại rơi vào các vị trí không đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trả lương thấp thông qua việc xếp hạng công việc ở mức kỹ năng tối thiểu, dù người lao động có trình độ và kinh nghiệm cao hơn.

Hiện nay, Mỹ giới hạn 65.000 thị thực H-1B mỗi năm, cùng với 20.000 suất bổ sung dành cho người lao động có bằng thạc sĩ trở lên.

PV
Mỹ thị thực thế giới

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.