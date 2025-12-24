Mỹ điều chỉnh hệ thống thị thực lao động H-1B

(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/12 thông báo sẽ chấm dứt cơ chế xổ số truyền thống trong việc cấp thị thực lao động H-1B và thay thế bằng một hệ thống mới ưu tiên lao động nước ngoài có trình độ cao và mức lương cao hơn.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái định hình chương trình H-1B – vốn bị chỉ trích là đã trở thành kênh để một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn lao động Mỹ, dù những người ủng hộ cho rằng chương trình này đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Người phát ngôn Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Matthew Tragesser, cho rằng cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên trước đây đã bị lạm dụng. Theo ông, nhiều doanh nghiệp Mỹ tìm cách sử dụng H-1B để “nhập khẩu” lao động nước ngoài với chi phí thấp hơn so với việc thuê lao động trong nước.

Theo quy định mới, Mỹ sẽ áp dụng cơ chế lựa chọn có trọng số, qua đó tăng khả năng cấp thị thực cho các lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và mức lương cao hơn. Hệ thống này dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/2/2026, áp dụng cho mùa đăng ký hạn ngạch H-1B sắp tới.

Thông cáo của DHS cho biết quy định mới phù hợp với các thay đổi khác mà chính quyền của Tổng thống Trump đã triển khai, trong đó có sắc lệnh yêu cầu doanh nghiệp phải trả thêm 100.000 USD phí mỗi năm cho mỗi thị thực H-1B như một điều kiện đủ để được xét cấp phép. Quy định này hiện đang đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng công bố chương trình thị thực “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD, tạo con đường nhập tịch Mỹ cho các cá nhân giàu có.

Theo thống kê, trong những năm gần đây, thị thực H-1B chủ yếu được phân bổ thông qua hình thức xổ số. Năm nay, Amazon là doanh nghiệp nhận nhiều thị thực H-1B nhất - với hơn 10.000 thị thực được phê duyệt, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple và Google. Bang California hiện là nơi tập trung số lao động H-1B lớn nhất nước Mỹ.

Những người ủng hộ chương trình H-1B cho rằng đây là kênh quan trọng giúp các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công nghệ tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, giới chỉ trích lập luận rằng nhiều thị thực H-1B thực tế lại rơi vào các vị trí không đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trả lương thấp thông qua việc xếp hạng công việc ở mức kỹ năng tối thiểu, dù người lao động có trình độ và kinh nghiệm cao hơn.

Hiện nay, Mỹ giới hạn 65.000 thị thực H-1B mỗi năm, cùng với 20.000 suất bổ sung dành cho người lao động có bằng thạc sĩ trở lên.