Anh bắt giữ nhà hoạt động môi trường G.Thunberg

(Ngày Nay) - Ngày 23/12, cảnh sát Anh đã bắt giữ nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, người Thụy Điển, khi cô này tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine Action – một tổ chức ủng hộ Palestine, vốn bị Chính phủ Anh liệt vào danh sách các nhóm bị cấm – ở trung tâm thủ đô London.
Cảnh sát thủ đô London (Met Police) cho biết Thunberg, 22 tuổi, bị tạm giữ bên ngoài trụ sở công ty bảo hiểm Aspen Insurance trên phố Fenchurch. Tại hiện trường, cô cầm biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ đối với các thành viên Palestine Action đang bị giam giữ và phản đối các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza. Thunberg sau đó đã được thả theo diện bảo lãnh và chưa bị truy tố, nhưng phải tuân thủ các điều kiện tại ngoại đến tháng 3/2026.
Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình nói trên liên quan đến các hành vi phá hoại tài sản. Một nhóm người đã sử dụng búa và sơn để làm hư hại mặt tiền tòa nhà Aspen Insurance. Hai đối tượng khác bị bắt vì cáo buộc gây thiệt hại tài sản. Một số người biểu tình còn sử dụng bình chữa cháy để phun sơn lên tòa nhà. Những người tổ chức cho rằng Aspen Insurance có liên hệ với Elbit Systems UK – một công ty quốc phòng của Israel.
Chính phủ Anh chính thức cấm Palestine Action từ tháng 7/2025 với cáo buộc thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép và phá hoại tài sản. Theo pháp luật Anh, việc công khai ủng hộ các tổ chức bị cấm có thể bị xử phạt lên đến 6 tháng tù giam.
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
(Ngày Nay) - Công tác điều trị HIV cho trẻ em cũng đang đối mặt với khó khăn, thách thức do sự cắt giảm các nguồn lực hỗ trợ. Đáng lo ngại, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ trẻ vị thành niên nhiễm HIV do tác động tiêu cực từ mặt trái của lối sống hiện đại.
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.