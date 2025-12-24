Anh bắt giữ nhà hoạt động môi trường G.Thunberg

(Ngày Nay) - Ngày 23/12, cảnh sát Anh đã bắt giữ nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, người Thụy Điển, khi cô này tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine Action – một tổ chức ủng hộ Palestine, vốn bị Chính phủ Anh liệt vào danh sách các nhóm bị cấm – ở trung tâm thủ đô London.

Cảnh sát thủ đô London (Met Police) cho biết Thunberg, 22 tuổi, bị tạm giữ bên ngoài trụ sở công ty bảo hiểm Aspen Insurance trên phố Fenchurch. Tại hiện trường, cô cầm biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ đối với các thành viên Palestine Action đang bị giam giữ và phản đối các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza. Thunberg sau đó đã được thả theo diện bảo lãnh và chưa bị truy tố, nhưng phải tuân thủ các điều kiện tại ngoại đến tháng 3/2026.

Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình nói trên liên quan đến các hành vi phá hoại tài sản. Một nhóm người đã sử dụng búa và sơn để làm hư hại mặt tiền tòa nhà Aspen Insurance. Hai đối tượng khác bị bắt vì cáo buộc gây thiệt hại tài sản. Một số người biểu tình còn sử dụng bình chữa cháy để phun sơn lên tòa nhà. Những người tổ chức cho rằng Aspen Insurance có liên hệ với Elbit Systems UK – một công ty quốc phòng của Israel.

Chính phủ Anh chính thức cấm Palestine Action từ tháng 7/2025 với cáo buộc thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép và phá hoại tài sản. Theo pháp luật Anh, việc công khai ủng hộ các tổ chức bị cấm có thể bị xử phạt lên đến 6 tháng tù giam.