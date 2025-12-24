Mexico giới hạn thời gian miễn thuế cho FIFA trong khuôn khổ World Cup 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 23/12 tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định giới hạn thời gian miễn thuế dành cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong khuôn khổ tổ chức Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới 2026 (World Cup 2026) tại Mexico xuống còn một năm.
Mexico giới hạn thời gian miễn thuế cho FIFA trong khuôn khổ World Cup 2026

Phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum lý giải việc miễn thuế này xuất phát từ thỏa thuận được ký năm 2018 - thời điểm Mexico cùng Mỹ và Canada giành quyền đăng cai World Cup 2026 - dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto (nhiệm kỳ 2012-2018). Nữ nguyên thủ Mexico cho biết Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico (SHCP) đã rà soát lại thỏa thuận trên và quyết định rút ngắn thời gian miễn thuế cho FIFA xuống còn một năm, sau khi xuất hiện thông tin cáo buộc chính phủ hiện nay “dành quá nhiều ưu đãi” cho FIFA trong vấn đề thuế.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh tình hình thực tế hoàn toàn ngược lại. Trước đây đã có một thỏa thuận được ký để tổ chức World Cup tại Mexico, trong đó quy định nhiều năm miễn thuế. Trước tình hình đó, SHCP đã chủ động thu hẹp và giới hạn thời gian áp dụng các ưu đãi này, đồng thời đưa ra thông cáo chính thức trong đó nêu rõ các điều chỉnh liên quan đến thỏa thuận với FIFA. Theo SHCP, kể từ khi chính quyền Tổng thống Sheinbaum bắt đầu nhiệm kỳ, cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều cuộc làm việc với FIFA và Liên đoàn Bóng đá Mexico (Femexfut) nhằm điều chỉnh các biện pháp về thuế và hải quan phát sinh từ sự bảo lãnh của Chính phủ Mexico được ký hồi tháng 1/2018 - năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Peña Nieto - nhằm giới hạn phạm vi áp dụng phù hợp với khung pháp lý quốc gia.

Sự bảo lãnh của Chính phủ khi đó do Bộ Nội vụ Mexico ký kết trong bối cảnh vận động đăng cai World Cup 2026, đề cập đến việc miễn thuế liên bang và địa phương trên diện rộng, cũng như việc bãi bỏ một số quy trình kiểm soát và thủ tục hành chính đến năm 2028, áp dụng cho FIFA, các công ty con, hiệp hội thành viên, nhà cung cấp, nhà thầu, cá nhân và các bên thứ ba liên quan đến công tác tổ chức giải đấu.

Theo thỏa thuận đã được điều chỉnh, thời hạn hiệu lực của các ưu đãi này chỉ áp dụng đến năm tài chính 2026. Các lợi ích thuế hiện nay chỉ dành cho các đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức và triển khai World Cup 2026, chủ yếu liên quan đến việc miễn hoặc giảm một số nghĩa vụ về kê khai, nộp, chuyển, khấu trừ, thu và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật Mexico.

Bộ Du lịch Mexico ước tính World Cup 2026 sẽ thu hút hơn 5,5 triệu lượt du khách quốc tế với tổng mức chi tiêu có thể lên tới khoảng 3 tỷ USD.

PV
Mexico miễn thuế World Cup 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.