Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức thấp nhất trong 5 năm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân Mỹ cho Ukraine, thay vào đó bán vũ khí nguyên giá cho các đối tác NATO để họ chuyển giao cho Ukraine.
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga

Theo các tài liệu của Chính phủ Mỹ mà hãng tin Sputnik tiếp cận được, trong năm 2026, Ukraine sẽ nhận tổng khối lượng hỗ trợ quân sự từ Mỹ ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và sẽ không còn có thể trông đợi vào các dòng viện trợ trị giá hàng chục tỷ USD.

Căn cứ vào Đạo luật ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2026 đã được thông qua, trong năm tới, Kiev chỉ nhận được 400 triệu USD từ Mỹ theo chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) để mua sắm vũ khí mới.

Đạo luật này cũng cho thấy Ukraine sẽ tiếp tục được phân bổ cùng mức 400 triệu USD vào năm 2027.

Mức hỗ trợ thấp kỷ lục hỗ trợ cho Kiev trong năm 2026 được cho là hệ quả từ cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân Mỹ cho Ukraine, thay vào đó bán vũ khí nguyên giá cho các đối tác NATO để họ chuyển giao cho Ukraine.

Để so sánh, gói hỗ trợ dành cho Kiev được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4/2024 bao gồm 14 tỷ USD cũng theo chương trình USAI.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, trong năm 2025, Washington vẫn tiếp tục chuyển giao cho Ukraine vũ khí và đạn dược trị giá hơn 5,5 tỷ USD từ nguồn kinh phí này trong khuôn khổ các gói viện trợ được công bố trong những tháng cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

PV
Mỹ viện trợ quân sự Ukraine

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo
Hoàn thiện cơ chế EPR thúc đẩy tái chế trong nước
(Ngày Nay) - Việc triển khai EPR sẽ hướng các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, thông qua sự tham gia trực tiếp của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu.
Quang cảnh diễn đàn
Gỡ rào cản cơ chế để tín dụng xanh "tăng tốc"
(Ngày Nay) - Trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế Việt Nam hiện khoảng 18,2 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng xanh mới chỉ đạt khoảng 750.000 tỷ đồng đến dưới 1 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng còn rất khiêm tốn. Đặc biệt, một trong những rào cản lớn là đặc thù nguồn vốn.
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.