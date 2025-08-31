Tôn vinh, lan tỏa giá trị của di sản Then

(Ngày Nay) - Chiều 31/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Hội Tinh hoa Việt Nam đến từ Cộng hòa Pháp tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc Then Việt Bắc”. Sự kiện với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng yêu mến di sản Then.

Then là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, hội tụ trong đó những giá trị tinh thần, nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Năm 2019, thực hành nghi lễ Then được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào của Việt Nam và khẳng định sức sống mạnh mẽ của di sản trong kho tàng văn hóa thế giới.

Chương trình “Sắc Then Việt Bắc” gồm hai phần chính: Talk show chuyên đề và biểu diễn nghệ thuật. Talk show đã mang đến cho khán giả những câu chuyện chân thật và nhiều góc nhìn sâu sắc với ba chủ đề “Tâm sự nghệ nhân”, “Lớn lên từ bản làng và trở thành nghệ sỹ hát Then”, “Then - dòng suối mát lành chảy mãi”. Đây là dịp để khán giả lắng nghe tiếng nói của các nhà nghiên cứu, các nghệ sỹ và nghệ nhân hàng đầu như: Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái, Thạc sĩ Lý Thị Chiên, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Thủy Tiên, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Thọ, Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Bích Hồng, Nghệ sỹ Xuân Bách, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà…

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình chính là phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm các trích đoạn Then nghi lễ do chính những nghệ nhân tiêu biểu trực tiếp thể hiện, đem đến sự linh thiêng, sâu lắng và chân thực của không gian Then truyền thống. Ở nội dung này, khán giả đã được trải nghiệm các thực hành then gắn liền với vòng đời của người Tày, Nùng như lễ đầy tháng trẻ em, lễ mừng thọ người già và đặc biệt là nghi lễ đón tướng trong đại lễ lẩu then cấp sắc của dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn… Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ nhân thực hành nghi lễ mo của dân tộc Nùng ở Lạng Sơn, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa vùng Việt Bắc.

“Sắc Then Việt Bắc” không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa giá trị của di sản Then - “dòng suối mát lành” trong tâm hồn người Việt, góp phần nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.