Ai Cập và các nước châu Phi tăng cường hợp tác bảo tồn di sản

(Ngày Nay) - Cuộc họp lần thứ 38 của Hội đồng quản trị Quỹ Di sản thế giới châu Phi (AWHF) đã diễn ra tại Cairo với trọng tâm thảo luận về các thành tựu bảo tồn gần đây và các chương trình tăng cường năng lực bảo tồn di sản trên toàn lục địa.
Ai Cập và các nước châu Phi tăng cường hợp tác bảo tồn di sản

Tham dự cuộc họp có Đại sứ Amr El-Sherbiny, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách các vấn đề đa phương và an ninh quốc, ông Lazare Eloundou, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), cùng các đại diện thường trực của Nam Phi và Namibia tại UNESCO, các thành viên hội đồng quản trị và ban thư ký điều hành của Quỹ.

Trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu đã đánh giá hoạt động của Quỹ trong 6 tháng qua, bao gồm vai trò hỗ trợ xây dựng hồ sơ đề cử cho 4 di sản mới của châu Phi được bổ sung vào Danh sách Di sản Thế giới trong kỳ họp tháng 7/2025. Hội đồng cũng ghi nhận nỗ lực đưa 3 di sản khác của châu lục ra khỏi Danh sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo giúp nâng cao năng lực cho 160 chuyên gia thuộc các cơ quan di sản quốc gia ở nhiều nước.

Quỹ cho biết trong thời gian qua đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 4 quốc gia châu Phi trong các dự án bảo tồn, nghiên cứu và đào tạo, đồng thời tổ chức 2 sự kiện khu vực tại Zambia và Kenya, thu hút khoảng 450 chuyên gia di sản tham dự. Các cuộc họp đã thông qua 2 tuyên bố chung về bảo tồn di sản thế giới và phát triển bền vững.

Bên lề hội nghị, Bộ Ngoại giao Ai Cập phối hợp với Hội đồng Cổ vật Tối cao và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Ai Cập đã tổ chức các chuyến tham quan cho các đại biểu tới quần thể Kim tự tháp Giza và Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM). Nhiều đại biểu đánh giá GEM là hình mẫu tiêu biểu cho công tác bảo tồn và trưng bày di sản văn hóa có thể nhân rộng tại các quốc gia khác trong khu vực.

