Tổng thống Mexico nộp đơn tố cáo sau khi bị quấy rối trên đường phố

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 5/11 thông báo bà đã nộp đơn tố cáo tới Viện Công tố Thành phố Mexico City đối với một người đàn ông có hành vi quấy rối bà tại khu vực trung tâm thủ đô.
Tổng thống Mexico nộp đơn tố cáo sau khi bị quấy rối trên đường phố

Sự việc xảy ra chiều ngày 4/11, khi Tổng thống Sheinbaum lựa chọn đi bộ cùng ê-kíp để đến một sự kiện chính thức tại khu vực trung tâm lịch sử của Mexico City. Trong lúc di chuyển, một người đàn ông được cho là đang trong trạng thái say rượu bất ngờ tiếp cận, ôm Tổng thống và có ý định hôn, bất chấp sự phản kháng từ lực lượng bảo vệ.

Ngay sau vụ việc, đối tượng - được xác định là Uriel “N” - đã bị lực lượng an ninh khống chế và đưa về cơ quan chức năng.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 5/11, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh việc bà quyết định đệ đơn tố cáo là nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về bảo vệ phụ nữ trước nạn quấy rối nơi công cộng, đồng thời chia sẻ: “Đây là điều tôi đã từng trải qua như bao phụ nữ Mexico khác. Khi còn là sinh viên, tôi đã đối mặt với những tình huống như thế. Nếu tôi không tố cáo thì những phụ nữ trẻ khác sẽ như thế nào?”.

Tuy nhiên, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico cũng như khu vực Bắc Mỹ khẳng định không có kế hoạch tăng cường biện pháp bảo vệ cá nhân, cho rằng việc duy trì tiếp xúc gần gũi với người dân là nguyên tắc bà theo đuổi từ khi bước vào chính trường.

Vụ việc đối với nhà lãnh đạo cao nhất của quốc gia tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh nạn quấy rối và bạo lực giới vẫn là thách thức lớn tại Mexico.

Theo số liệu khảo sát quốc gia của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (INEGI), gần 50% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên từng trải qua một hình thức quấy rối tình dục trong đời. Riêng tại hệ thống tàu điện ngầm thủ đô, nhiều khảo sát trước đây cho thấy có tới 9/10 phụ nữ từng ít nhất một lần bị quấy rối khi sử dụng phương tiện công cộng.

Mặc dù Mexico đã ký các công ước quốc tế về chống bạo lực giới và triển khai nhiều chiến dịch bảo vệ phụ nữ, các tổ chức nhân quyền nhận định việc thực thi pháp luật còn hạn chế, đặc biệt trong xử lý hành vi quấy rối nơi công cộng và tại nơi làm việc.

Việc Tổng thống Mexico trở thành nạn nhân quấy rối ngay giữa trung tâm thủ đô cho thấy mức độ phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết tăng cường các biện pháp bảo vệ phụ nữ trong không gian công cộng và thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội.

PV
Tổng thống Mexico quấy rối tố cáo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay” nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.