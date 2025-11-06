Tổng thống Mexico nộp đơn tố cáo sau khi bị quấy rối trên đường phố

(Ngày Nay) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 5/11 thông báo bà đã nộp đơn tố cáo tới Viện Công tố Thành phố Mexico City đối với một người đàn ông có hành vi quấy rối bà tại khu vực trung tâm thủ đô.

Sự việc xảy ra chiều ngày 4/11, khi Tổng thống Sheinbaum lựa chọn đi bộ cùng ê-kíp để đến một sự kiện chính thức tại khu vực trung tâm lịch sử của Mexico City. Trong lúc di chuyển, một người đàn ông được cho là đang trong trạng thái say rượu bất ngờ tiếp cận, ôm Tổng thống và có ý định hôn, bất chấp sự phản kháng từ lực lượng bảo vệ.

Ngay sau vụ việc, đối tượng - được xác định là Uriel “N” - đã bị lực lượng an ninh khống chế và đưa về cơ quan chức năng.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 5/11, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh việc bà quyết định đệ đơn tố cáo là nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về bảo vệ phụ nữ trước nạn quấy rối nơi công cộng, đồng thời chia sẻ: “Đây là điều tôi đã từng trải qua như bao phụ nữ Mexico khác. Khi còn là sinh viên, tôi đã đối mặt với những tình huống như thế. Nếu tôi không tố cáo thì những phụ nữ trẻ khác sẽ như thế nào?”.

Tuy nhiên, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico cũng như khu vực Bắc Mỹ khẳng định không có kế hoạch tăng cường biện pháp bảo vệ cá nhân, cho rằng việc duy trì tiếp xúc gần gũi với người dân là nguyên tắc bà theo đuổi từ khi bước vào chính trường.

Vụ việc đối với nhà lãnh đạo cao nhất của quốc gia tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh nạn quấy rối và bạo lực giới vẫn là thách thức lớn tại Mexico.

Theo số liệu khảo sát quốc gia của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (INEGI), gần 50% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên từng trải qua một hình thức quấy rối tình dục trong đời. Riêng tại hệ thống tàu điện ngầm thủ đô, nhiều khảo sát trước đây cho thấy có tới 9/10 phụ nữ từng ít nhất một lần bị quấy rối khi sử dụng phương tiện công cộng.

Mặc dù Mexico đã ký các công ước quốc tế về chống bạo lực giới và triển khai nhiều chiến dịch bảo vệ phụ nữ, các tổ chức nhân quyền nhận định việc thực thi pháp luật còn hạn chế, đặc biệt trong xử lý hành vi quấy rối nơi công cộng và tại nơi làm việc.

Việc Tổng thống Mexico trở thành nạn nhân quấy rối ngay giữa trung tâm thủ đô cho thấy mức độ phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết tăng cường các biện pháp bảo vệ phụ nữ trong không gian công cộng và thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội.