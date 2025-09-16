Tổng thống Mỹ kiện tờ New York Times tội phỉ báng, đòi bồi thường 15 tỷ USD

(Ngày Nay) -  Theo ông Trump, New York Times đã "nói dối, bôi nhọ và vu khống ông, gia đình, doanh nghiệp" cũng như các phong trào chính trị do ông khởi xướng như “Nước Mỹ trước tiên.”
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết ông sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.

Theo ông Trump, New York Times đã "nói dối, bôi nhọ và vu khống ông, gia đình, doanh nghiệp" cũng như các phong trào chính trị do ông khởi xướng như “Nước Mỹ trước tiên” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại."

Ông cáo buộc tờ báo này có “ý đồ lâu dài và mô hình lạm dụng," coi đây là hành vi “bất hợp pháp và không thể chấp nhận được."

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi New York Times đăng loạt bài về mối liên hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có nhắc tới một tờ giấy và bức vẽ mang tính khiếm nhã mà tỷ phú Epstein từng đưa ra.

Ông Trump cho biết sẽ đệ đơn kiện lên tòa án bang Florida.

Hiện New York Times chưa bình luận về vụ việc này.

