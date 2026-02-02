Những dự án được Sun Group triển khai bằng “tốc độ ánh sáng”

(Ngày Nay) - Trên thế giới, nhiều dự án hạ tầng lớn mang tính biểu tượng thường kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nhưng hàng loạt công trình do Sun Group đầu tư và triển khai đang cho thấy một nhịp độ khác, một “tiến độ” được báo chí quốc tế ví von với “tốc độ ánh sáng”.

“Đại lộ khách sạn 5 sao” sẽ hoàn thiện trong 18 tháng

Sáng 28/1, Phú Quốc khởi công hai dự án trọng điểm trong số 21 dự án phục vụ APEC 2027: Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị du lịch sinh thái Núi Ông Quán, với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng. Theo đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tương lai sẽ hình thành một tổ hợp lưu trú quy mô lớn, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế, với sự quản lý của những tập đoàn hàng đầu thế giới như Marriott International, Hilton Worldwide, Accor và Lotte.

Điểm đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở quy mô hay danh mục thương hiệu sẽ xuất hiện ở nơi được định vị là “thành phố khách sạn”, mà ở mục tiêu mà Sun Group đặt ra: hoàn thiện toàn bộ dự án trong vòng 18 tháng để phục vụ APEC 2027. Nếu quy đổi theo tiến độ xây dựng, con số này tương đương việc trung bình hơn một tháng sẽ hoàn thiện một tòa tháp khách sạn cao khoảng 40 tầng – một nhịp độ khiến chính những người trong ngành xây dựng cũng phải thừa nhận là “chạy đua với thời gian”.

Với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, dự án được phát triển dọc trục Đại lộ APEC, sở hữu vị trí hiếm có khi nằm sát Trung tâm Hội nghị APEC và liền kề Thị trấn Hoàng hôn – Sunset Town. Bãi Đất Đỏ được định vị như một “đại lộ khách sạn” quy tụ 13 thương hiệu lưu trú quốc tế danh tiếng – một cấu trúc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó. Khi hoàn thiện, dự án sẽ giúp Phú Quốc có thêm gấp đôi lượng phòng 5 sao hiện có, giải bài toán “thiếu phòng” của đảo Ngọc đang vô cùng cấp bách trong thời gian gần đây.

Cụm dự án APEC 2027 – tốc độ khiến thế giới “trầm trồ”

Bên cạnh Bãi Đất Đỏ, ví dụ rõ nét nhất cho nhịp độ thi công đặc biệt tại Phú Quốc là cụm dự án phục vụ APEC 2027. Tiến độ của các công trình này đã thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế, trong đó trang tin ASEAN Urbanist – với gần nửa triệu người theo dõi – từng bày tỏ sự thán phục trước “tốc độ ánh sáng” của các công trình đang được thi công tại đảo Ngọc.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mặc dù mới bắt đầu thi công từ tháng 7/2025 nhưng các hạng mục như xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP, nhà ga hành khách T2 đang băng băng về đích. Tính tới thời điểm hiện tại, nhà ga T2 đã hoàn thành 100% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Chỉ sau bốn tháng khởi công, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027. Công trình dự kiến hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, đạt tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không. Nếu so sánh với sân bay Changi (Singapore) từ lúc bắt đầu triển khai đến khi vận hành lần đầu là 6 năm (thông thường các dự án sân bay lớn có thể mất tới 10 năm), thì việc ví von với “tốc độ ánh sáng” cũng không có gì là quá.

Một dự án trọng điểm khác cũng đang được tập trung triển khai là dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm Hội nghị tại phân khu S3 đã cơ bản hoàn thiện phần khung kết cấu chính của công trình, đạt khoảng 90%. Trong khi đó, Nhà hát đa năng tại khu S2 cũng đã hoàn thành khoảng 80% phần khung kết cấu, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các hạng mục hoàn thiện trong thời gian tới. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2027.

“Tốc độ ánh sáng” không chỉ dừng ở Phú Quốc

Không chỉ tại Phú Quốc, nhịp độ triển khai “chạy đua với thời gian” còn được ghi nhận tại nhiều dự án hạ tầng và du lịch khác do Sun Group đầu tư trong những năm gần đây, trải dài từ Bắc vào Nam.

Một trong những ví dụ điển hình là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) – sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, được khởi công nửa cuối năm 2016 và đưa vào khai thác cuối năm 2018. Chỉ trong khoảng hơn hai năm, toàn bộ hệ thống hạ tầng từ đường băng, sân đỗ đến nhà ga đạt chuẩn 4E đã hoàn thiện, trong khi nhiều dự án sân bay quy mô tương đương trên thế giới thường mất từ 6 đến 10 năm.

Ở lĩnh vực du lịch – giải trí, các công viên thuộc hệ thống Sun World cũng thường được ghi nhận với thời gian triển khai nhanh chóng. Dự án Sun World Vung Tau – “đứa con” mới của Sun Group chuẩn bị ra mắt – tiếp tục gây chú ý khi toàn bộ quá trình thi công chỉ diễn ra trong khoảng 5 tháng và dự kiến khai trương vào ngày 12/2/2026.

Đáng chú ý nhất trong số các dự án đang được tăng tốc hiện nay là Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại TP.HCM – công trình hạ tầng động lực mang tầm vóc quốc gia. Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, dự án theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/1/2026 có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, TP.HCM và Sun Group đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu xuống còn khoảng 5 năm thông qua việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đồng bộ.

Trong bối cảnh không ít dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam và khu vực vẫn loay hoay với vòng lặp kéo dài của thủ tục và tiến độ phân kỳ, sự xuất hiện của những “đại công trường bấm giờ” đang đặt ra một cách nhìn khác về năng lực triển khai. Ở đó, “tiến độ” không còn là cam kết trên giấy, mà được chứng minh bằng những khối công trình hình thành rõ nét theo từng tháng. Và chính nhịp độ đó của Sun Group đang khiến khái niệm “tốc độ ánh sáng” dần rời khỏi phạm vi ẩn dụ, để trở thành một hiện tượng đáng quan sát trên bản đồ phát triển hạ tầng – đô thị của Việt Nam và khu vực.