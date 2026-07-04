TP.HCM bước vào “đại cách mạng” hạ tầng và khát vọng vươn mình của Cần Giờ

(Ngày Nay) - Tròn 50 năm chính thức vinh dự được mang tên Bác, TP.HCM đang đứng trước cuộc Đổi mới lần thứ 2 với những cải cách bước ngoặt về thể chế cùng “đại cách mạng” hạ tầng. Trong đó, cực tăng trưởng mới Cần Giờ là nơi hiện thực hóa khát vọng vươn ra đại dương, bứt phá kinh tế - du lịch biển của đầu tàu tăng trưởng với tầm nhìn đô thị toàn cầu.

Tối 2/7, pháo hoa đồng loạt bung nở trên bầu trời TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Bác. Trong số các điểm bắn, Cần Giờ gây chú ý khi màn trình diễn ánh sáng còn mang ý nghĩa như một lễ hội chào đón cột mốc phát triển mới trên hành trình đánh thức “viên ngọc quý” phía Nam.

Thắp sáng biểu tượng thịnh vượng mới của TP.HCM

Sáng ngày 1/7, ba dự án hạ tầng kết nối chiến lược của Cần Giờ đã chính thức khởi công, bao gồm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cùng hai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50. Tất cả đều hướng về một tọa độ đang đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược vươn ra biển lớn của TP.HCM - siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Đến tối 2/7, trời biển tại Vinhomes Green Paradise tiếp tục rực sáng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác. Đây là một trong 5 khu vực trọng điểm được lựa chọn đặc biệt để tổ chức bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Sức nóng từ đại công trường hạ tầng cộng hưởng cùng ánh sáng lễ hội không chỉ phác thảo nên một diện mạo mới, mà còn đưa siêu đô thị biển 2.870ha này thành tâm điểm đón nhận toàn bộ lực đẩy kinh tế, sẵn sàng chuyển mình thành biểu tượng thịnh vượng mới.

Đứng bên bờ biển chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ, bà Kim Thùy hiện đang buôn bán ở gần bến phà Bình Khánh, xúc động chia sẻ: “Ai cũng hân hoan, háo hức đón chờ xem pháo hoa nên gia đình tôi 7 người đến đây từ sớm. Giờ hạ tầng mở lối, siêu đô thị chuẩn bị hoàn thành, tôi mừng nhất là sau này vùng biển này sẽ sầm uất, Cần Giờ sẽ ngày càng phát triển đón nhiều du khách cũng như cư dân về sinh sống.”

Trước tương lai vươn mình mạnh mẽ của địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, hào hứng cho biết: “Khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu tượng rất đặc biệt vì đây là niềm tự hào, sự phấn khởi kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Việc tổ chức bắn pháo hoa ngay tại Vinhomes Green Paradise càng làm nổi bật khát vọng phát triển của Cần Giờ”.

Bà Phượng nhấn mạnh, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời hôm nay còn thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng, nơi Cần Giờ sẽ phát huy được những lợi thế riêng về sinh thái, du lịch, kinh tế biển và trở thành điểm đến hấp dẫn của TP.HCM cũng như cả nước.

Chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng toàn cầu

Nếu như hạ tầng giao thông xóa nhòa khoảng cách, mở ra dòng chảy giao thương, thì năng lực vận hành của Vinhomes Green Paradise chính là “phần hồn” giữ chân dòng tiền và dân cư, du khách.

Nằm ngay tại tọa độ đón nhận dòng khách từ tuyến đường vượt biển và hệ thống cảng biển lớn, Vinhomes Green Paradise vận hành như một thực thể kinh tế sống động, tự tạo ra dòng sinh khí nội tại và định hình vị thế một kinh đô du lịch quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách/năm.

Siêu đô thị tích hợp hơn 500 tiện ích bao gồm hệ thống giáo dục và trường học chuẩn quốc tế, 370 công viện và tổ hợp thể thao, luyện tập, “vũ trụ giải trí” VinWonders với hơn 200 trò chơi, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, bộ đôi sân Golf 18 hố, tổ hợp hơn 30 khách sạn thương hiệu quốc tế, “kỳ quan mặt nước” Paradise Lagoon 800 ha… Hệ sinh thái toàn diện này chính là nền tảng định hình nên một trung tâm kinh tế du lịch, giải trí không ngủ, thu hút dòng khách trong và ngoài nước đổ về liên tục 365 ngày trong năm.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên phát triển bền vững, bài toán vận hành tại đây còn đi đôi với việc bảo tồn nghiêm ngặt giá trị sinh thái cốt lõi của địa phương. Mô hình siêu đô thị ESG++ thông minh, sinh thái, tái sinh hàng đầu thế giới tích hợp toàn diện từ hệ thống quản lý năng lượng sạch, giao thông nội khu thuần điện cho đến việc xử lý chất thải tuần hoàn. Dự án sẽ phát triển theo hướng hài hòa, biến dải đô thị biển thành một lá chắn hiện đại bảo vệ và tôn vinh khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn bao quanh.

Tầm nhìn về một siêu điểm đến quốc tế sầm uất và bền vững rõ ràng không còn là câu chuyện tương lai xa. Nhận định về điều này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) khẳng định, Vinhomes Green Paradise khi đi vào khai thác toàn khu sẽ tạo cú hích lớn cho kinh tế TP.HCM.

“Dự án sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị MICE đẳng cấp, là điểm đến hấp dẫn cho cả người dân và du khách quốc tế”, ông Châu tin tưởng.

Khép lại đêm pháo hoa ngày 2/7, dư âm về một tương lai bừng sáng của Cần Giờ vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người dân, du khách và giới đầu tư. 50 năm qua, TP.HCM đã viết nên câu chuyện thần kỳ trên đất liền. 50 năm tới, hướng nhìn ra biển lớn sẽ là động lực tăng trưởng mới của siêu đô thị 14 triệu dân.

Trong hải trình đó, với đòn bẩy hạ tầng vừa khởi động và năng lực vận hành đẳng cấp quốc tế của Vinhomes Green Paradise, vùng đất duyên hải phía Nam đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng toàn cầu cho toàn thành phố.