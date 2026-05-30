Sự thật về những bất động sản đắt giá bậc nhất hành tinh

(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.

Những mét vuông đắt giá nhất thế giới luôn gắn với mặt nước

Nếu muốn đo lường chính xác nhất định nghĩa về sự xa xỉ, hãy nhìn vào cách các triệu phú toàn cầu chi trả cho không gian sống của họ.

Theo Báo cáo Wealth Report năm 2024 của Knight Frank, Monaco tiếp tục củng cố vị thế là thị trường bất động sản hạng sang đắt đỏ nhất hành tinh. Tại công quốc này, 1 triệu USD hiện chỉ đổi lấy 16m² nhà ở cao cấp. Để thấy rõ sự chênh lệch, cùng số tiền đó, giới đầu tư có thể mua được 34m² tại Singapore hoặc lên tới 105m² tại Dubai.

Mức giá khó tin ấy phản ánh một quy luật bất biến của thị trường bất động sản siêu sang: giá trị không nằm ở diện tích xây dựng mà được quyết định bởi tính độc bản của vị trí và khả năng không thể nhân bản hay tái tạo.

Monaco rộng chưa đầy 2km² nhưng nắm giữ toàn bộ mặt tiền hướng ra Địa Trung Hải. Chính sự khan hiếm tuyệt đối về quỹ đất ven biển này đã biến mỗi mét vuông tại đây thành một tài sản biểu tượng.

Quy luật này không chỉ đúng với biển, mà còn bám rễ sâu sắc tại các thiên đường sống ven hồ. Những khu vực như hồ Como (Ý), hồ Geneva hay hồ Zurich (Thụy Sĩ) từ hàng thế kỷ qua đã luôn được mặc định là “sân sau” của giới tài phiệt và quý tộc châu Âu.

Dữ liệu từ Knight Frank cũng chỉ ra thực tế, bất động sản sở hữu tầm nhìn trực diện mặt nước tại những thị trường trọng điểm luôn có giá cao hơn từ 30 - 50% so với sản phẩm cùng khu vực nhưng thiếu vắng yếu tố này. Mặt nước, chính là một thứ xa xỉ phẩm của thiên nhiên mà bất cứ ai cũng khao khát chiếm hữu.

Các chuyên gia bất động sản quốc tế phân tích, mặt nước lớn mang lại ba giá trị cốt lõi mà giới thượng lưu sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào: riêng tư tuyệt đối, trải nghiệm sống nghỉ dưỡng và tính biểu tượng vị thế.

Điều này lý giải vì sao nam tài tử George Clooney biến Villa Oleandra bên bờ hồ Como thành pháo đài bất khả xâm phạm trước giới truyền thông. Tương tự, tỷ phú Bill Gates kiến tạo siêu dinh thự Xanadu 2.0 ôm trọn bờ hồ Washington, biến nơi đây thành "địa chỉ quyền lực" bậc nhất của Thung lũng Silicon.

Dòng chảy tài sản hướng về thiên nhiên nguyên bản và mặt nước rộng lớn

Một cuộc dịch chuyển vĩ đại đang diễn ra. Theo Báo cáo Henley Private Wealth Migration 2024, thế giới đang chứng kiến cuộc “đại di cư” tài sản với ước tính kỷ lục 128.000 triệu phú HNWIs (người có tài sản trên 1 triệu USD) thay đổi tọa độ sống trong năm. Đáng chú ý, dòng chảy tài sản của các triệu phú đang dịch chuyển mạnh mẽ khỏi những trung tâm đô thị đặc quánh bê tông.

Những thủ phủ tài chính sầm uất như London hay các tòa tháp chọc trời tại New York đang ghi nhận làn sóng rời đi ồ ạt của các triệu phú. Thay vào đó, đích đến của chủ nhân khối tài sản hàng tỷ đô lại là các khu vực sở hữu thiên nhiên nguyên bản và mặt nước rộng lớn.

Trong đó Úc, một trong những điểm đến hút tài sản lớn nhất thế giới, thể hiện rất rõ nét xu hướng này. Thay vì đổ dồn về lõi trung tâm đô thị như Sydney hay Melbourne, một lượng lớn dòng tiền từ các triệu phú lại chảy thẳng về những dinh thự ven biển, cận kề hệ sinh thái tự nhiên tại vùng Gold Coast hay Sunshine Coast.

Sự dịch chuyển này là minh chứng cho thấy: wellness luxury - sống khỏe, sống tách biệt và tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên trở thành thước đo an cư mới của giới tinh hoa.

Tại những biệt thự bên hồ, mỗi buổi sáng mở ra là mặt nước mênh mang, vi khí hậu trong lành và sự tĩnh lặng vô giá. Trong các chu kỳ biến động của kinh tế toàn cầu, đây chính là lớp tài sản có sức chống chịu mạnh mẽ nhất.

Trong khi đó, ở Việt Nam, việc tìm kiếm những bất động sản siêu sang ven mặt nước theo chuẩn mực của giới tỷ phú thế giới vốn không hề khó, khi thực tế đã có nhiều khu vực phát triển thành công mô hình này. Thế nhưng, một căn biệt thự hội tụ cùng lúc cả ba đặc quyền “kề hồ, cận biển, liền rừng” lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là một kiệt tác địa lý mang tính độc bản, vô cùng khan hiếm không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả trên bản đồ bất động sản siêu sang toàn cầu.

Giới tinh hoa Việt đang săn tìm những tọa độ độc bản như vậy. Với họ, việc sở hữu một không gian giao hòa trọn vẹn ba hệ sinh thái không chỉ là cách để khẳng định giá trị thiên nhiên độc đáo của quốc gia. Sâu xa hơn, đó là hành trình xác lập một khối tài sản trường tồn, một di sản sinh thái vô giá và kiêu hãnh để truyền đời cho các thế hệ mai sau.