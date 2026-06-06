Du khách dự Paradise Summer Fest Cần Giờ: “Tận mắt chứng kiến quy mô mới thấy đây thật sự là một dự án vĩ đại”

(Ngày Nay) - Cần Giờ đang “nóng hơn bao giờ hết” khi siêu lễ hội Paradise Summer Fest chính thức khai màn sáng 6/6, quy tụ hàng nghìn người đổ về Vinhomes Green Paradise. Song hành với bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu là một đại công trường đầy thuyết phục sau hơn 1 năm khởi công. Siêu đô thị biển ESG++ tầm vóc đang trên hành trình tăng tốc, sẵn sàng trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của khu vực phía Nam.

Bất chấp cái nắng phương Nam, ngay từ đầu giờ sáng, dòng người đã ùn ùn đổ về Paradise Summer Fest. Từ các gia đình đa thế hệ, nhóm bạn trẻ đến nhà đầu tư, tất cả đều mang theo một tân trạng háo hức “phá đảo” siêu lễ hội biển mùa hè “hot” bậc nhất phía Nam.

Ngay từ cổng sự kiện, dòng du khách xếp hàng dài nhận Paradise Passport để bắt đầu hành trình khám phá kéo dài từ sáng đến đêm. Trong không khí lễ hội sôi động, nhiều người không giấu được bất ngờ trước quy mô của siêu đô thị biển sở hữu đường bờ biển dài tới 121 km.

“Tôi đặc biệt thích Cần Giờ, thích không khí ở đây, trong lành, mát mẻ. Hôm nay đến đây tham dự lễ hội, khi tận mắt chứng kiến quy mô của nơi này tôi quá ngưỡng mộ, đây thật sự là một dự án vĩ đại”, bà Nguyệt Ánh (ngoài cùng bên trái), du khách từ Quận 7 (cũ), trầm trồ.

Trên nền trời xanh ngắt, hàng trăm cánh diều khí động học khổng lồ liên tục chuyển động theo gió, tạo nên khung cảnh “đại dương bay” hiếm thấy tại Việt Nam. Tiếng reo hò vang lên liên tục mỗi khi những mô hình khổng lồ sà thấp xuống mặt đất rồi bất ngờ vút cao trở lại.

“Nếu chỉ xem ảnh trên mạng tôi sẽ không hình dung được quy mô lễ hội lớn như vậy. Đứng dưới những cánh diều khổng lồ mới thấy hết cảm giác choáng ngợp”, anh Quốc Hưng, du khách gen Z từ Đồng Nai, hào hứng.

Bên dưới “Đại dương bay”, lễ hội tiếp tục giữ chân du khách với “thiên đường trải nghiệm” từ chuỗi gian hàng ẩm thực đa sắc màu, khu trò chơi tương tác, khu vực Water Fest…

“Đông nhưng vui! Hai đứa nhỏ nhà tôi chơi đặc biệt thích mê cung nước Splash Zone. Đi rồi mới thấy phần thưởng mùa hè này quá đáng giá”, anh Trương Quốc Phong (phường Chánh Hưng, TP.HCM) chia sẻ.

Xen giữa không khí lễ hội, những hình ảnh về sự chuyển mình thần tốc của siêu đô thị khiến du khách đặc biệt ấn tượng. Đến tháng 6/2026, tức 13,5 tháng sau khi khởi công, hơn 68% khối lượng san lấp đã được hoàn thành. Đại lộ Thời Đại rộng 120m đã hoàn tất thảm nhựa 4 làn xe đầu tiên, trải dài giữa đại công trường rộng lớn. Nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội check-in khi lần đầu nhìn thấy trục giao thông “xương sống” của toàn bộ siêu đô thị biển tương lai.

“Từ ảnh chụp tiến độ đến trải nghiệm thực tế là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi tận mắt nhìn thấy đường sá, hạ tầng và các công trình biểu tượng đang đồng loạt triển khai, tôi càng tin tưởng vào quyết định đầu tư của mình”, ông Vũ Huy Minh, nhà đầu tư từ Đồng Nai, chia sẻ khi cùng gia đình trở lại tham quan dự án.

Đến trưa, dòng người tiếp tục theo dòng chảy trải nghiệm đổ về lễ hội bia sôi động. Đây không đơn thuần là hoạt động vui chơi cuối tuần mà còn là hình ảnh mô phỏng rõ nét cho nền kinh tế, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm sôi đọng và mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm mà Vinhomes Green Paradise đang hướng tới.

Anh Hùng Vương (áo đen) chia sẻ, các lễ hội như thế này khiến du khách rất háo hức. “Dự án còn chưa hoàn thành mà đã nhộn nhịp thế này rồi, khi đưa vào vận hành chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến tầm cỡ khu vực”, anh Vương khẳng định.

Bên cạnh khu vực sự kiện, khu vực sa bàn cũng luôn kín khách hàng tham quan và tìm hiểu dự án. Dù đã biết về “mã gen” thần tốc của Vingroup, song nhiều khách hàng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những công trình kỳ vĩ từ sa bàn này sẽ hiện hữu ở ngoài đời thực.

Hiện, các đại tiện ích đang tăng tốc thi công. Nhà mẫu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi các căn thấp tầng đầu tiên dự kiến kết thúc xây dựng vào cuối tháng 8/2026 để sẵn sàng bàn giao.

“Điều tôi quan tâm không phải là câu chuyện tăng giá ngắn hạn, mà là tốc độ hình thành của cả một hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị biển quy mô lớn, phải nói là tầm quốc tế tại đây”, bà Kim Loan (đầm hoa, TP.HCM) nhận định.

Với hàng ngàn người đang có mặt tại Paradise Summer Fest, tương lai về một siêu đô thị biển đẳng cấp đã không nằm trên bản vẽ mà đã hiện hữu bằng những đổi thay có thể nhìn thấy và trực tiếp trải nghiệm.

“Tôi sẽ ở lại đây tới tận đêm để tiếp tục theo dõi âm nhạc và màn bắn pháo hoa, thật sự sự kiện hôm nay quá vui, quá đỉnh. Tôi tin Cần Giờ sắp tới sẽ ngày càng vui ngày càng náo nhiệt, lễ hội tiếp nối lễ hội và Vinhomes Green Paradise chắc chắn sẽ trở thành điểm đến hàng đầu miền Nam”, bà Nguyệt Ánh nói.

Bên cạnh không khí lễ hội sôi động quanh năm, việc cầu Cần Giờ đã chính thức khởi công (ngày 3/6), cầu Phước Khánh sắp hợp long và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu chiến lược dự kiến khởi công vào đầu tháng 7 tới, Vinhomes Green Paradise đang bước vào chu kỳ tăng trưởng giá trị mạnh mẽ nhất. Mỗi cột mốc hạ tầng chính là “tấm khiên” bảo hiểm lợi nhuận tuyệt đối, củng cố niềm tin vững chắc cho những nhà đầu tư đã “chọn mặt gửi vàng” đặt dòng vốn tại đây.