TP.HCM: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Theo Nghị quyết HĐND Thành phố được thông qua, HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được UBND Thành phố trình tại Kỳ họp và giao UBND Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ cơ bản.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu, tập trung đề xuất các nhóm giải pháp thuộc nhóm thể chế, cơ chế, chính sách để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm...

Thành phố tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng và 5 dự án áp dụng hợp đồng BOT theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên để đưa vào vận hành khai thác hiệu quả trong năm 2024.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060; Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040.

UBND Thành phố triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024; thực hiện kiểm kê đất đai 2024; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Đề án thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon…

UBND Thành phố tập trung tổ chức xây dựng Đề án phát triển kinh tế số Thành phố và đưa vào vận hành chính thức Hệ thống điều phối vận hành Chính quyền số Thành phố; chủ động thúc đẩy hoạt động của Hội đồng vùng; phát huy vị trí, vai trò Thành phố là trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Bộ nhằm mở rộng các hành lang vận tải trọng tâm bám sông, hướng biển, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển du lịch.

UBND Thành phố quan tâm đúng mức đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chỉnh trang đô thị, các không gian công trình văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu, sản phẩm đặc trưng của Thành phố.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế; triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

UBND Thành phố tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn; đảm bảo an ninh mạng, an ninh truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

HĐND Thành phố ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2023; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,67 tỷ USD, tăng 10,34%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 5,18%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển, đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và số lượng khách. Tổng doanh thu du lịch tăng 14,6%; khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 2,678 triệu lượt, tăng 38%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 55,38% dự toán năm, tăng 17,31% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường lao động có nhiều khởi sắc với tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 2,44%, tạo việc làm mới tăng 1,55% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...