Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu

Ngày 18/7, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Bà Rịa.
Đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Bùi Thị Đay (khu phố Bến Súc, phường Bà Rịa), Nguyễn Thị Rực (97/8 Huỳnh Văn Lũy, khu phố Phú Lợi 3, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Thị Tư (ấp An Mỹ, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; không chỉ ở giá trị vật chất mà còn là tình cảm và sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân dành cho những người có công với đất nước.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt thường xuyên cử cán bộ y tế kiểm tra, theo dõi, chăm sóc sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công nhằm thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay và đại diện các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của thành phố cũng như có nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố dành cho các gia đình chính sách, người có công; đồng thời hứa luôn giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
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