Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, Bắc Bộ đón không khí lạnh

Ukraine trụ vững hay suy sụp? (Ngày Nay) - Trong mùa đông thứ 4 của xung đột, Ukraine đang bị đe dọa bởi khủng hoảng tiền mặt, mất lợi thế chiến thuật và tấn công năng lượng từ Nga.

Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ gây ung thư đại trực tràng (Ngày Nay) - Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng sớm, đặc biệt ở người trẻ tuổi, cần hạn chế tối đa.

Làn sóng người Ukraine đổ vào EU tăng vọt (Ngày Nay) - Quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine ở EU tăng mạnh, hơn 4,3 triệu người được hưởng quyền lợi, tạo ra điểm nóng chính trị tại Đức, Ba Lan và Séc.

Gia tăng tình trạng lạm dụng "thuốc lá zombie" (Ngày Nay) - Tình trạng lạm dụng dung dịch etomidate có chứa thuốc an thần dùng cho thuốc lá điện tử, được gọi là “thuốc lá zombie”, đang gia tăng trong giới trẻ ở miền Nam Nhật Bản. Hiện các cơ quan điều tra đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tình trạng này lan rộng ra toàn quốc.

Chuyến thăm của Thủ tướng hứa hẹn nâng quan hệ Việt Nam-Algeria lên tầm cao mới (Ngày Nay) - Việt Nam là cầu nối chiến lược của Algeria để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á-TBD, trong khi Algeria cũng là cửa ngõ quan trọng để Việt nam thâm nhập thị trường châu Phi và khối Arab.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV phát vé xem phim miễn phí cho khán giả (Ngày Nay) - Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV phát vé xem phim miễn phí cho khán giả TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/11 tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall (Parc Mall, đường Tạ Quang Bửu), CGV Hùng Vương Plaza (đường Hồng Bàng) và Cinestar Hai Bà Trưng.

Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan (Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch nông thôn gắn với tăng trưởng xanh (Ngày Nay) - Mới đây tại Thái Nguyên, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch nông thôn gắn với tăng trưởng xanh” với sự tham dự của chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.

Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kuwait (Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.