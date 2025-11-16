Không khí lạnh tăng cường, Miền Bắc rét sâu, Trung Bộ mưa lớn

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển tăng lên cấp 4-5.

Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.

Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Bộ đang và sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Đêm qua và sáng sớm 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ sáng 16/11 đến sáng 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa rất to với lượng mưa 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm. Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa 100–250 mm, cục bộ trên 350 mm. Từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (khu vực phía Tây) lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi vượt 150 mm.

Ngày và đêm 18/11, mưa lớn lan rộng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100–200 mm, có nơi vượt 300 mm. Tổng lượng mưa cả đợt (15–18/11) tại Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể đạt 300–600 mm, nơi đặc biệt lên đến 850 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Từ ngày 19/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại TP Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Khu vực Nam Bộ từ ngày 16–18/11 cũng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 50–100 mm, cục bộ vượt 150 mm.

Trên biển, gió Đông Bắc đang mạnh cấp 6 tại khu vực trạm Huyền Trân. Từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 -5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 4–6 m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng biển cao từ 4–6 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi cập nhật liên tục, chủ động phòng tránh rét đậm, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.