Từ 16-21/11, xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ

(Ngày Nay) - Khoảng từ ngày 16-21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trong đó, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét.

Nhận định về các hình thái thời tiết trong những ngày tới, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khoảng từ ngày 16-21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, trong đó vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ thành phố Huế- thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để ứng phó với rét, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...