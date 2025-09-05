Trường Mầm non và Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội – Cơ sở Hải Phòng: Khởi đầu hành trình giáo dục nhân văn và hội nhập

(Ngày Nay) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội khai giảng trên cả nước, lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2025 – 2026 của Trường Mầm non và Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội – Cơ sở Hải Phòng đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; Ban Lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục EQuest; lãnh đạo các trường cao đẳng – đại học, các trường liên cấp trên cả nước; cùng nhiều đối tác chiến lược, phụ huynh và học sinh.

Dấu mốc khẳng định cam kết giáo dục chất lượng cao

Chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2025 – 2026, cơ sở mới của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đặt mục tiêu kiến tạo môi trường học tập hiện đại, nuôi dưỡng học sinh toàn diện và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Với triết lý “Xuất sắc bằng nỗ lực – Trưởng thành trong yêu thương”, nhà trường kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng giáo dục tại thành phố Cảng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quốc Khánh – thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục EQuest, Uỷ viên Thường trực Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương – nhấn mạnh:

“Trường Mầm non và Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội – Cơ sở Hải Phòng không chỉ mang đến một ngôi trường hiện đại, mà còn kiến tạo hành trình học tập khai phóng, giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu đầy bản lĩnh và nhân văn.”

Nghi thức khánh thành đã chính thức đưa cơ sở mới đi vào hoạt động, đánh dấu sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố cũng như các đơn vị uy tín trong và ngoài ngành giáo dục.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá cao sự hiện diện của một ngôi trường mang tầm nhìn bền vững, đồng thời kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu trong việc phát triển học sinh hài hòa giữa trí tuệ, nhân cách và kỹ năng hội nhập.

Tiên phong trong giáo dục học thuật, nhân văn và hội nhập

Trong diễn văn chào năm học mới, cô Khuất Thị Thanh Nhàn – Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Ngôi Sao Hà Nội chia sẻ: “Sự hiện diện của Ngôi Sao Hà Nội tại thành phố Cảng là khởi đầu cho một hành trình giáo dục mới, nơi học sinh được học tập trong yêu thương, phát triển trí tuệ và nuôi dưỡng nhân cách. Thế hệ học sinh đầu tiên sẽ là những người tiên phong, đặt nền móng cho truyền thống và giá trị của ngôi trường.”

Sau phần phát biểu, lãnh đạo sở giáo dục, sở xây dựng và đối tác chiến lược đã gửi hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Trường. Buổi lễ khép lại trong không khí hân hoan với các tiết mục văn nghệ sôi động, thể hiện khát khao tri thức và tinh thần hội nhập của học sinh.

Sự kiện Khánh thành trường và chào mừng năm học mới 2025-2026 không chỉ đánh dấu khởi đầu của một ngôi trường, mà còn là cam kết dài hạn của Tập đoàn Giáo dục EQuest trong việc đồng hành cùng thành phố Hải Phòng trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao.