Từ kinh nghiệm của YAGI đến chủ động ứng phó bão số 9

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Hội đồng).

Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con (Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt ở các đô thị, trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững. Nếu trước đây chính sách dân số tập trung vào việc giảm sinh thì nay, tình trạng sinh ít con, kết hôn muộn và sự gia tăng các mô hình gia đình mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách phù hợp, khuyến khích sinh con và bảo đảm cân bằng dân số trong tương lai.

Siêu bão tiến vào Bắc Biển Đông, cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.

Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo (Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.

Tổng thống Mỹ cho rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên bắn hạ máy bay của Liên bang Nga vi phạm không phận của khối.

Hơn 1 triệu người sơ tán đề phòng siêu bão Ragasa (Ngày Nay) - Theo thông tin cập nhật, đến chiều tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.

Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu (Ngày Nay) - Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.

Đa dạng sắc màu điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Busan 2025 (Ngày Nay) - 5 phim và dự án phim thuộc đa dạng thể loại đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Busan, sự kiện điện ảnh quy mô và nổi bật hàng đầu châu Á, tạo điều kiện giới thiệu điện ảnh Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn.

Phát triển khoa học công nghệ - yếu tố then chốt nâng chất lượng đại học (Ngày Nay) - Việc có đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi, tiềm lực nghiên cứu khoa học xuất sắc; gắn kết đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với DN và thị trường là những yếu tố then chốt nâng tầm đại học Việt Nam.