Các cơ sở y tế trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nạn nhân do siêu bão Ragasa

(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án y tế ứng phó.

Bộ Y tế cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h sáng 23/9, tâm siêu bão Ragasa ở vị trí 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo từ đêm 24 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị. Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế kích hoạt cao nhất phương án ứng phó bão lũ. Theo đó, các bệnh viện và cơ sở y tế phải tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị nạn nhân do mưa lũ, bảo đảm không để gián đoạn công tác cấp cứu. Đồng thời, các địa phương cần dự trữ đầy đủ thuốc thiết yếu, hóa chất, vật tư y tế và bổ sung kịp thời để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong tình huống khẩn cấp. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo vệ các cơ sở y tế tại những vùng có nguy cơ ảnh hưởng nặng, tổ chức sơ tán nhân lực, tài sản ở khu vực trũng thấp, dễ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Song song với đó, cần tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn thực phẩm và nhanh chóng ổn định hoạt động khám chữa bệnh sau bão. Bộ Y tế nhấn mạnh các đơn vị phải bám sát diễn biến thiên tai, triển khai ngay phương án phòng chống với tinh thần "chủ động từ sớm, từ xa, lường trước tình huống xấu nhất". Đồng thời, các địa phương cần báo cáo thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ vượt khả năng về Bộ Y tế để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.