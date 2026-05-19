Tuyên dương các cá nhân và tập thể điển hình học tập theo gương Bác Hồ

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2025.
Trong suốt hành trình cách mạng của dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng và hội nhập sâu rộng với thế giới, những giá trị trường tồn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định ý nghĩa thời đại sâu sắc, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ để dân tộc ta vững bước đi lên.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với các phong trào thi đua tại cơ quan Trung ương Đoàn. Thông qua công tác kiểm tra và rà soát từ cơ sở, Đảng ủy đã ghi nhận nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hay của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng người lao động.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2025. Đây là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tận tụy, không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn Đảng bộ.

Cùng với hoạt động tuyên dương, Hội nghị đã tiến hành trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Vượt qua các phần thi đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu sắc về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỹ năng tuyên truyền đầy thuyết phục. Hội đồng giám khảo đã thống nhất trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba cùng 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên.

Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp ủy và tổ chức đoàn thể cần tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các quy định về chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng mà còn là động lực tinh thần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Sức lan tỏa của hội nghị không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ mà còn chạm đến suy nghĩ của thế hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Bùi Thảo Nguyên, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với những tập thể và cá nhân được vinh danh.

Đối với em Thảo Nguyên, những tấm gương thực tế chính là động lực để em cố gắng hơn trong học tập và công việc. Những giá trị tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua cách truyền tải gần gũi của hội nghị đã giúp những người trẻ như em Thảo Nguyên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Những giá trị tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giúp những người trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân đối với sự phát triển của quốc gia.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
(Ngày Nay) - Theo Euronews, tỷ lệ người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị loại trừ xã hội ở châu Âu không chỉ có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia mà còn ngay giữa những thành phố thủ đô và các vùng miền.
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".