Tuyến xe buýt 2 tầng “Di sản văn hóa Sài Gòn” chính thức lăn bánh

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch & Truyền thông Việt Bigbus chính thức khai trương tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Sài Gòn - Tân Định với chủ đề “Di sản Văn hóa Sài Gòn”, mang đến cho người dân và du khách hành trình chiêm ngưỡng thành phố từ góc nhìn mới.
Lấy cảm hứng từ mô hình “Hop-on Hop-off” phổ biến tại nhiều thành phố du lịch lớn trên thế giới, Việt Bigbus giới thiệu tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên tại TP.HCM mang chủ đề “Di sản Văn hóa Sài Gòn”. Tuyến đường kết nối các địa danh tiêu biểu của thành phố như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Tân Định, Bưu điện Thành phố, Bến Bạch Đằng, Cầu Ba Son, Lăng Ông Bà Chiểu và tuyến Metro hiện đại.

Điểm đặc biệt của tuyến xe nằm ở cách kể chuyện bằng âm thanh và hình ảnh sinh động trên không gian mở, giúp người dân và du khách cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp giao thoa giữa hiện đại và di sản của Sài Gòn. Mỗi chuyến đi được thiết kế như một hành trình văn hóa – nơi người yêu thành phố có thể “gặp lại Sài Gòn” trong những điều tưởng chừng quen thuộc.

Nhân dịp khai trương, Việt Bigbus triển khai chương trình “0 đồng – Trải nghiệm miễn phí” trong ba ngày từ 11 đến 13/11/2025. Tuyến Sài Gòn – Tân Định khởi hành tại 133 Nguyễn Huệ, hoạt động từ 8h30 đến 22h30 hằng ngày. Sau giai đoạn miễn phí, vé có giá từ 145.000 đồng.

Xe được trang bị ghế ngồi rộng rãi, tai nghe thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, màn hình điện tử, wifi miễn phí, nước uống và kẹo ngọt phục vụ suốt hành trình. Đội ngũ tài xế và hướng dẫn viên song ngữ được đào tạo bài bản, am hiểu lịch sử – văn hóa thành phố, đồng hành cùng du khách trong mỗi chuyến đi.

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố đón gần 6 triệu lượt khách quốc tế và hơn 29 triệu lượt khách nội địa, doanh thu lữ hành đạt hơn 38.500 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đô thị, văn hóa và công nghệ.

Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Hòa, Giám đốc Công ty Việt Bigbus cho biết: “Thông qua dịch vụ này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng ngành du lịch TP.HCM trong việc xây dựng hình ảnh đô thị thông minh, là cầu nối văn hóa giúp người dân và du khách lan tỏa tình yêu Sài Gòn, tôn vinh di sản văn hóa Việt.”

Với tuyến xe buýt 2 tầng “Di sản Văn hóa Sài Gòn”, Việt Bigbus không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch thành phố mà còn tạo nên một biểu tượng mới cho trải nghiệm du lịch văn hóa, nơi mỗi hành trình là một câu chuyện về quá khứ và hiện tại của đô thị năng động bậc nhất Việt Nam.

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch & Truyền thông Việt Bigbus chính thức khai trương tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc Sài Gòn - Tân Định với chủ đề “Di sản Văn hóa Sài Gòn”, mang đến cho người dân và du khách hành trình chiêm ngưỡng thành phố từ góc nhìn mới.
