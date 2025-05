“Một chút chút đỉnh” của Phước Khùng Sài Gòn

Lê Văn Phước sinh năm 1970 tại Hóc Môn (Sài Gòn - Gia Định). Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, anh được nhóm bạn ở ĐH Mỹ thuật TPHCM đặt cho biệt danh Phước Khùng. Về sau, nhà văn-dịch giả Nguyễn Thành Nhân (1964-2020) gọi anh là Phước Khùng Sài Gòn để phân biệt với nhiếp ảnh gia MPK là Phước Khùng Đà Lạt.

Phước Khùng Sài Gòn được biết đến nhiều với tư cách nhà văn với các bút danh: Lê Hoàng Hựu, Lê Đắc Hoàng Hựu, Lê Lade… Năm 2017, anh in 2 tập tạp bút “Sài Gòn một sợi tơ lòng” tạo được tiếng vang với bút danh Lê Hoàng Hựu (Hựu là tên má anh). Từ 2018-2021, anh in 7 tập truyện dài và truyện vừa với bút danh Lê Đắc Hoàng Hựu và 4 tập tạp bút với tên Lê Lade. Tất cả các tác phẩm này đều in kế hoạch A, tức là các nhà xuất bản đầu tư mọi chi phí in sách, tác giả chỉ nộp bản thảo.

Sau khi viết và được in nhiều sách, “từ đây anh em thương tình và cũng có lẽ vơi bớt nỗi khùng nên được gọi biệt danh Phước Lade” - hoạ sĩ Phước Lade nói thêm: “Xưa xưa cũng có vẽ tranh biếm hoạ cho các báo với bút danh Sáu Quỷnh. Năm 2024 trở lại vẽ tranh”.

Triển lãm cá nhân đầu tiên này, Phước Lade trưng bày hơn 30 tác phẩm sơn dầu, phản ánh mối quan tâm về vấn đề môi trường và những hành vi xâm hại thiên nhiên. Các tác phẩm mang phong cách siêu thực với cách sắp đặt hình ảnh kỳ lạ, gợi mở và huyền bí, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, nơi thực tại và hư ảo đan xen.

Hoạ sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển triển lãm “Một chút chút đỉnh”, nhận xét: “Trong thế giới hội họa của Phước Lade, người xem như lạc vào một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, nơi những mảnh ghép của thực tại và hư ảo đan xen một cách đầy ám ảnh. Một chút siêu thực phảng phất trong từng đường nét, cách sắp đặt hình ảnh kỳ lạ, phi lô-gich, gợi mở, vượt ra ngoài những gì mắt thường có thể thấy, một chút "liêu trai" huyền bí cũng len lỏi vào tranh anh, mang đến cảm giác về những câu chuyện kỳ dị, những giấc mơ chập chờn, những điều không thể lý giải bằng lý lẽ thông thường. Những hình ảnh quen thuộc bỗng trở nên khác thường, mang một vẻ đẹp ma mị, lôi cuốn nhưng cũng không kém phần bất an…”

“Một chút chút đỉnh” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc bảo vệ môi trường, mời gọi người xem suy ngẫm và đối diện với chính bản thân mình. Triển lãm mở cửa đến ngày 25/5, vào xem tự do.