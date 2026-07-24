Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tuyệt đối không tổ chức sinh hoạt hè, trải nghiệm tại khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện số 1502/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.
Công an xã Mường Khương, Lào Cai bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Công an xã Mường Khương, Lào Cai bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Công điện nêu rõ: Thời gian gần đây, nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Nhiều địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang và Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng; riêng khu vực trung du và miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Diễn biến thời tiết được dự báo còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực ban, ứng trực 24/24 giờ; chỉ đạo cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất; duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học; kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các địa phương tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc mất an toàn. Các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả; vệ sinh, tiêu độc và khử khuẩn trường, lớp học; sửa chữa cơ sở vật chất, kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trở lại; thực hiện phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động đề xuất phương án khắc phục; kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

PV
sinh hoạt hè trải nghiệm khu vực nguy cơ sạt lở ngập lụt Bộ Giáo dục và Đào tạo Công điện số 1502/CĐ-BGDĐT

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
(Ngày Nay) - SJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 426 tỷ đồng trong năm 2025 dù doanh thu giảm hơn một nửa, tuy nhiên báo cáo tài chính vẫn nhận ý kiến ngoại trừ do kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với một số vấn đề trọng yếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sức ép khi Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố trong vụ án hàng nghìn viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ.
Chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng AI không xóa sổ người lao động mà đang thay thế các tác vụ, đồng thời tạo ra nhiều nghề nghiệp mới.
AI "xóa sổ" tác vụ, không "xóa sổ" con người
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, không chỉ ở việc thay thế một số tác vụ mà còn tạo ra nhiều vị trí công việc hoàn toàn mới. Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, "context engineer" (kỹ sư ngữ cảnh) là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất năm 2026, dù gần như chưa tồn tại vào đầu năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương
(Ngày Nay) - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.
Cấm nhập khẩu pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng). (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
(Ngày Nay) - Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ; pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng); thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...