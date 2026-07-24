Tuyệt đối không tổ chức sinh hoạt hè, trải nghiệm tại khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt

(Ngày Nay) - Ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện số 1502/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất.

Công điện nêu rõ: Thời gian gần đây, nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Nhiều địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang và Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở, ngập úng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng; riêng khu vực trung du và miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Diễn biến thời tiết được dự báo còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực ban, ứng trực 24/24 giờ; chỉ đạo cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất; duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học; kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các địa phương tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc mất an toàn. Các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả; vệ sinh, tiêu độc và khử khuẩn trường, lớp học; sửa chữa cơ sở vật chất, kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trở lại; thực hiện phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động đề xuất phương án khắc phục; kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.