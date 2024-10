UNICEF hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả bão lụt

(Ngày Nay) - Từ ngày 22 - 26/10/2024, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.