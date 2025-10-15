Sunshine Group tiếp tục lan tỏa hành trình “chạm tới trái tim” tại Phú Thọ & Đồng Tháp cùng Cặp lá yêu thương

(Ngày Nay) - Chỉ từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, hành trình thiện nguyện của Sunshine Group cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” đã tiếp tục viết nên nhiều câu chuyện lay động khi dang rộng vòng tay chia sẻ đến những em học sinh khó khăn tại Phú Thọ và Đồng Tháp.

Gieo thêm hy vọng cho 5 “lá chưa lành”

Với mỗi phiên livestream đặt giá mua nhà thành công trên nền tảng NobleGo, Sunshine Group luôn giữ trọn cam kết dành 500 triệu đồng để đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong 5 số phát sóng trong tháng 9 và tuần đầu tháng 10/2025, số tiền này đã được đại diện Sunshine Group trực tiếp trao tặng tới 5 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - những “lá chưa lành” đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tiếp tục đến trường

Tại Phú Thọ, hành trình ấy đã chạm đến trái tim khán giả qua bốn câu chuyện của các em nhỏ: Nguyễn Thị Mai Hương (xã Thung Nai), Đinh Thị Phương (xã Mường Bi), Bùi Thị Hải (xã Mường Vang) và Bùi Hải Đồng (xã An Bình). Có em mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà đã già yếu; có những em mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn, tuổi thơ phủ đầy mất mát khiến các em đều sớm phải tự lập giữa muôn vàn thiếu thốn. Nhưng giữa gian khó, các em vẫn giữ trong tim khát vọng học tập và niềm tin vào ngày mai. Sự đồng hành của Sunshine Group đã mang đến cho các em những mái ấm mới, những suất học bổng ý nghĩa – không chỉ dựng lại một ngôi nhà, mà còn dựng lại niềm tin và hy vọng.

Khép lại tháng 9 đầy xúc cảm, hành trình thiện nguyện tiếp tục đến với em Nguyễn Thị Kim Ngọc (xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp) – cô bé sống cùng bà ngoại hơn 70 tuổi trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Phần hỗ trợ xây nhà và học bổng từ Sunshine Group giúp hai bà cháu có thêm điểm tựa, để Ngọc tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Trích lập 12,5 tỷ đồng sau 25 phiên livestream đặt giá mua nhà đầu tiên đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện.

NobleGo là nền tảng livestream ứng dụng AI ra mắt từ ngày 1/7/2025 trên Noble App của Sunshine Group. Đây có thể xem là tính năng công nghệ đầu tiên của người Việt cho phép khách hàng tìm hiểu toàn bộ thông tin dự án cũng như tiến hành đặt giá mua nhà trực tiếp trên livestream, đồng thời cũng là chương trình livestream bất động sản đầu tiên được truyền hình trực tiếp song song cả trên nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia. NobleGo đã lan tỏa giá trị nhân văn đặc biệt khi cam kết trích 500 triệu đồng mỗi phiên để đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau 25 phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo đầu tiên, Sunshine Group đã trích lập tổng cộng 12,5 tỷ đồng, góp phần xây dựng 30 mái ấm mới và 3 điểm trường vùng cao – hiện thực hóa cam kết 500 triệu đồng mỗi phiên để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hàng chục gia đình yếu thế đã có mái nhà khang trang hơn, nhiều học sinh vùng cao có thêm lớp học mới, và những em nhỏ như Mai Hương, Phương, Hải, Đồng hay Ngọc – mỗi em đều mang trong mình một ước mơ đã bắt đầu nảy mầm.

Sunshine Group kỳ vọng NobleGo không dừng lại ở vai trò một nền tảng công nghệ bất động sản tiên phong, mà đang từng bước trở thành một “hệ sinh thái lan tỏa giá trị”. Theo đó, mỗi giao dịch trên NobleGo không chỉ mở ra cơ hội sở hữu bất động sản cao cấp với mức giá hợp lý, mà còn là một hành động sẻ chia, nối dài tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái, với mục tiêu giúp thêm một em nhỏ có bàn học mới, một gia đình có mái nhà riêng hay một điểm trường vùng cao được kiến tạo khang trang hơn, vững bền hơn.