Jimin và Jung Kook (BTS) xác nhận ghi hình show thực tế tại Việt Nam

Ngày 30/6, My Daily đưa tin Jimin và Jungkook (BTS) sẽ chính thức trở lại trong mùa hai của chương trình thực tế đình đám "Are you sure?". Hai thành viên đã hoàn tất ghi hình, với bối cảnh chính tại Thụy Sĩ và Việt Nam.

Việc thành phố Đà Nẵng được chọn làm điểm đến trong hành trình của hai ngôi sao toàn cầu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và cộng đồng người hâm mộ K-pop. Đây được xem là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua một sản phẩm giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình thuộc định dạng du lịch, trải nghiệm, đưa Jimin và Jung Kook tới nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Việt Nam. Trước đó, trong mùa một, cả hai đã quay hình tại New York (Mỹ), Jeju (Hàn Quốc) và thành phố Sapporo (Nhật Bản).

Đặc biệt, trong phần quay tại Jeju, thành viên V bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời, góp phần "gây bão" bằng loạt tình huống hài hước. Do đó, nhiều khán giả mong chờ mùa hai sẽ có thêm nhiều sự xuất hiện bất ngờ từ các thành viên khác của BTS hoặc cả nhóm sẽ xuất hiện cùng nhau.

Mùa hai tuy chưa được công bố thời gian phát sóng chính thức và nền tảng trình chiếu nhưng chỉ riêng thông tin về địa điểm quay cũng đã khiến người hâm mộ Việt Nam "đứng ngồi không yên". Hành trình du lịch lần này của "đôi bạn quân nhân" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ và thú vị cho người hâm mộ toàn cầu.