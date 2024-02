Văn Phú - Invest lần thứ 4 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Một năm 2023 nhiều thành công

Mới đây, tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet đã tổ chức lễ công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2023.

VNR500 được xếp hạng dựa trên 5 tiêu chí gồm doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tài sản và lao động. Qua 16 năm công bố, VNR500 đã trở thành bảng xếp hạng uy tín, vinh danh những doanh nghiệp xứng đáng nhất.

Năm nay, Văn Phú - Invest được xếp vào VNR500, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Càng đặc biệt hơn khi Văn Phú - Invest là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản xuất hiện trong danh sách Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động kinh doanh cũng như cho thấy những đóng góp bền bỉ của doanh nghiệp cho đất nước.

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế đối diện rất nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chìm trong khủng hoảng, Văn Phú - Invest vẫn gặt hái được những kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng: doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, riêng mảng kinh doanh bất động sản đạt 1.619 tỷ đồng (tương đương 86%); lợi nhuận trước thuế đạt 635 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 463 tỷ đồng. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Văn Phú - Invest ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế trong khoảng 300 – 500 tỷ đồng, phản ánh nền tảng kinh doanh ổn định và một sức bền đáng kinh ngạc.

Liên tiếp trong một thời gian dài, các dự án của công ty đã gây tiếng vang lớn và gặt hái thành công rực rỡ trên thị trường bất động sản cả nước, từ Hà Nội với Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ đến Thanh Hóa với Vlasta - Sầm Sơn, sang Bắc Giang với The Terra - Bắc Giang… Mỗi dự án đều được phát triển bằng tất cả tâm huyết, chuẩn chỉnh về pháp lý, đảm bảo về chất lượng, tuân thủ về tiến độ, mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Không chỉ có kết quả kinh doanh tươi sáng, Văn Phú - Invest cũng nổi bật với bảng tài sản có quy mô và chất lượng tốt. Cho đến cuối năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt 12.532 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm trước. Chất lượng tài sản ở mức tốt khi các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng vừa phải, lần lượt đạt 21,7% và 29,5%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 2,14 lần – hoàn toàn phù hợp với đặc thù thâm dụng vốn của ngành bất động sản. Đáng chú ý, công ty hiện ghi nhận tới 1.018 tỷ đồng tại khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn”. Đây là cơ sở vững chắc cho sự tăng trưởng doanh thu của năm tới.

Một điều cũng rất đáng nói khác là trong năm 2023, số lượng nhân sự của công ty cũng ít biến động. Điều này khiến Văn Phú - Invest trở thành “hàng hiếm” trong giới bất động sản, khi năm qua đã có hàng trăm công ty phải cắt giảm nhân sự với tổng số lượng lên tới hàng vạn người.

Vững bước đường dài

Những thành tựu nổi bật trong năm 2023 đã tạo điều kiện cho Văn Phú - Invest bước vào năm 2024 với nhiều cơ hội. Công ty đang sẵn sàng cho kế hoạch lớn, khi dự kiến tung ra thị trường những dự án được chuẩn bị từ lâu, như Vlasta Thủy Nguyên – Hải Phòng, Vlasta Quảng Bình - Quảng Bình…

Trong bối cảnh những đạo luật quan trọng nhất với thị trường bất động sản là: Đất đai, Kinh doanh bất động sản và Nhà ở đã được thông qua, Văn Phú - Invest được đánh giá là có lợi thế rất lớn nhờ sở hữu quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý tại các khu vực trung tâm và đô thị biển thuộc nhiều địa phương. Điều này giúp công ty tràn đầy khả năng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tốt hơn trong thời gian tới, nhất là khi thị trường bất động sản đã xác lập một cách khá vững chắc xu hướng đi lên, dưới tác động của các chính sách hỗ trợ.

Nhìn xa hơn, Văn Phú - Invest đang chuẩn bị tích cực cho giai đoạn 10 năm tiếp theo. Theo đó, với chủ trương “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, công ty sẽ tập trung vào phát triển kinh doanh bất động sản, không mở rộng sang các ngành nghề khác. Lĩnh vực cốt lõi sẽ là bất động sản nhà ở, hướng tới phân khúc trung cao cấp tại các vị trí trung tâm và vùng ven tỉnh thành phố có tiềm năng phát triển. Ngoài ra, công ty sẽ hoạt động thêm mảng bất động sản dịch vụ để tạo ra thu nhập định kỳ.

Có thể nói, Văn Phú - Invest đang đi những bước rất vững chắc trên hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam cũng như cho thấy việc tiếp tục lọt vào và thăng hạng trong VNR500 không phải là một sự may mắn. Sở hữu một cấu trúc tài chính vững chắc, một chiến lược kinh doanh bài bản và một nền tảng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, Văn Phú - Invest chắc chắn sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.