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Xử lý hủy kết quả thi đối với thí sinh sử dụng điện thoại trong quá trình thi tốt nghiệp THPT

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026, chiều 20/7, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Đặng Trí Thủ cho biết đã xác minh được người đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Cụ thể, người đăng tải là học sinh Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ. Qua làm việc, em T.T.Q (học sinh Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ) - thí sinh bị phản ánh dùng điện thoại đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các bộ phận chức năng đang tiến hành các bước xử lý tiếp theo; trong đó có hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh.

Riêng trường hợp người đăng tải thông tin về sự việc trên lên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương xác định, người này phản ánh thông tin đúng sự thật. Tuy nhiên, phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp, nên sẽ do công an xem xét, quyết định việc xử lý.

Trước đó, sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng, một thí sinh tên Q, học tại Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán. Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi, sau đó có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại.

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ Văn, 4,1 điểm môn Vật lý và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn Toán duy nhất của Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, các ngành chức năng Cà Mau đã vào cuộc để xác minh.

PV
Sử dụng điện thoại phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT Cà Mau Trường THPT Hồ Thị Kỷ hủy kết quả thi

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