Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại kỳ thi Olympic Toán, Khoa học quốc tế

(Ngày Nay) - Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22, đoàn Việt Nam đạt 3 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ ở môn Toán; môn Khoa học đạt 2 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ.
Đoàn học sinh Việt Nam tại cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22.
Đoàn học sinh Việt Nam đã đạt nhiều huy chương trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22, diễn ra tại Malaysia.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IMSO-22 gồm 24 em, trong đó có 12 em ở đội tuyển Toán và 12 em ở đội tuyển môn Khoa học, hầu hết học lớp 6.

Kết quả ở môn Toán, đoàn Việt Nam đạt 3 huy chương Vàng gồm các em Chung Minh Tiến trường trung học cơ sở Archimedes, Nguyễn Nhật Minh trường trung học cơ sở Newton, Nguyễn Quang Vinh trường trung học cơ sở Pascal; các em còn lại trong đội thi Toán đều đạt giải với 7 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Kết quả môn Khoa học, các học sinh Việt Nam đạt 2 huy chương Vàng gồm em Trương Đức Minh Khôi trường Delta Global School, Vũ Đức Huy trường trung học cơ sở Newton. Các em còn lại trong đội thi Khoa học cũng đều đạt giải với 8 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Kỳ thi IMSO năm nay có 23 đoàn với 400 học sinh tham gia, diễn ra từ ngày 5-9/10 tại Đại học Quốc tế Al-Bukhary, bang Kedah. Đề thi môn Toán xoay quanh 5 chủ đề gồm số học, hình học, dữ liệu và đo lường, xác suất thống kê và toán giải trí.

Trong khi đề thi môn Khoa học trải dài trên 16 chủ đề, từ sức khỏe con người cho tới các nguồn năng lượng và hệ Mặt Trời. Ngôn ngữ chính của cuộc thi là tiếng Anh.

IMSO là cuộc thi thường niên dành cho học sinh từ 13 tuổi trở xuống nhằm thúc đẩy năng lực trí tuệ và sự hứng thú với lĩnh vực STEM. Cuộc thi được Bộ Giáo dục Indonesia khởi xướng vào năm 2003, khi đó có tên là AMSO - Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học ASEAN. Việt Nam cử học sinh tham gia từ năm 2014.

Năm ngoái, IMSO lần thứ 21 được tổ chức tại Ôn Châu, Trung Quốc thu hút gần 300 thí sinh đến từ 18 đoàn. Đội Việt Nam đứng thứ hai, sau Singapore.

Tất cả các học sinh Việt Nam đều đoạt giải trong đó 9 em giành huy chương Vàng. Cuộc thi IMSO năm 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia.

