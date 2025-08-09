Việt Nam trong nhóm 4 quốc gia, vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

(Ngày Nay) - Ngày 8/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở nội dung thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Cụ thể, ba học sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Em Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng.

Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Nhật Minh, lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Ba học sinh giành Huy chương Đồng gồm: Nguyễn Khắc Trung Kiên, lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Bùi Đàm Quân, lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Hoàng Công Bảo Long, lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng.

Em Bùi Quang Nguyên, lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Khuyến khích.

Ở nội dung thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân, đã đạt vị trí thứ 4, với 198,4 điểm, xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất tại Kỳ thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kì thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2-8/8/2025, với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia kỳ thi lần này.