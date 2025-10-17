Việt Nam khẳng định vị thế của châu Á-Thái Bình Dương trong phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các quốc gia thành viên khác để cùng giải quyết những vấn đề chung, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Ngày 16/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã có bài phát biểu chính khai mạc sự kiện Đối thoại Potomac lần thứ nhất do Trung tâm Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương tổ chức.

Đối thoại Potomac năm 2025 có chủ đề “Thu hẹp khoảng cách: Vai trò trọng yếu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu” nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở, bao trùm và thực chất giữa các bên liên quan trong khu vực Á-Thái Bình Dương, tăng cường hiểu biết, hợp tác và trách nhiệm chung, thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức và cơ hội của khu vực.

Tham dự diễn đàn có hơn 100 đại biểu, gồm Đại sứ/đại diện Đại sứ quán các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ, học giả từ các tổ chức nghiên cứu chính sách Mỹ, châu Âu và châu Á, cựu quan chức chính phủ, các doanh nghiệp Mỹ và các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu chính tại phiên khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đứng trước những biến động sâu sắc của chính trị và kinh tế toàn cầu, với các thách thức đan xen như cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và bất ổn an ninh phi truyền thống.

Tuy nhiên, đây cũng là khu vực năng động, chiếm hơn 60% GDP toàn cầu và đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh rằng để vượt qua “những cơn gió ngược” hiện nay, các nền kinh tế cần tăng cường đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bao trùm.

Ông cũng ghi nhận vai trò hết sức quan trọng của APEC và ASEAN trong thúc đẩy hợp tác đa phương, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Đại sứ cho biết năm 2027 Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC lần thứ ba với chủ đề “Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường” tại đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đăng cai APEC 2027, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các quốc gia thành viên khác để cùng giải quyết những vấn đề chung, thúc đẩy đối thoại và tăng cường hợp tác đa phương, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Sau phiên khai mạc, diễn đàn tiếp tục với 4 phiên thảo luận sôi nổi của các diễn giả về những thách thức, cơ hội và giải pháp cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.