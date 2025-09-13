Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Paris: Từ lịch sử hào hùng đến khát vọng đóng góp cho thế giới hòa bình

(Ngày Nay) - Tối ngày 12/9 (tại Pháp), gần 1.000 quan khách, đại diện chính quyền Pháp, các tổ chức quốc tế, hiệp hội hữu nghị và cộng đồng người Việt đã hội tụ tại Thủ đô Paris để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám.

Buổi lễ không chỉ tái hiện dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam như một thành viên chủ động, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Lời khẳng định của Việt Nam về tương lai và trách nhiệm toàn cầu

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhắc lại thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông nhấn mạnh: “Đó không chỉ là sự trỗi dậy của một dân tộc quyết tâm nắm lấy vận mệnh của mình, mà còn là thông điệp về quyền tự do, bình đẳng gửi tới thế giới.”

Đại sứ khẳng định, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai: đến năm 2045, tròn 100 năm độc lập, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, đồng thời tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào các vấn đề toàn cầu – từ phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đến thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.

Mối quan hệ Việt–Pháp bước vào giai đoạn “vàng son”

Sự kiện ghi dấu những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương Việt–Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng điểm lại hàng loạt cột mốc:

Tháng 11/2024: Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện – Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu có vị thế này.

Tháng 5/2025: Tổng thống Emmanuel Macron thăm chính thức Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương của Pháp.

Tháng 6/2025: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Pháp, chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế và văn hóa.

Hợp tác Việt–Pháp còn lan tỏa đến UNESCO, Cộng đồng Pháp ngữ (OIF) và OECD, với việc Việt Nam giữ vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD (2022–2025). Những hoạt động này góp phần xây dựng một không gian hợp tác rộng mở, dựa trên luật pháp quốc tế và các giá trị đa phương.

Bà Anne-Marie Descôtes, Tổng Thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, đánh giá giai đoạn 2024–2025 là “bước ngoặt chưa từng có” trong quan hệ song phương. Bà cho biết, ngoài lĩnh vực ngoại giao, hai nước đang mở rộng hợp tác chiến lược trong giao thông vận tải, y tế, năng lượng, vũ trụ và đặc biệt là ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Descôtes cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Pháp – cộng đồng lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ – như một “cầu nối nhân dân”, góp phần làm giàu thêm không gian Pháp ngữ và xây dựng mối quan hệ văn hóa – trí thức bền chặt giữa hai nước.

Di sản văn hóa và sức mạnh cộng đồng

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm tự hào khi cộng đồng người Việt tại Pháp không chỉ đồng hành cùng lịch sử đấu tranh của dân tộc, mà còn tiếp tục giữ gìn bản sắc, ngôn ngữ và giá trị văn hóa Việt, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Ông nhấn mạnh: “Họ chính là những ‘đại sứ văn hóa’ đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.”

Sự kiện cũng đánh dấu những thành quả hợp tác văn hóa – kinh tế mới nhất, như gian hàng của doanh nghiệp Việt tại Triển lãm Maison&Objet (5/9) hay việc giới thiệu trái vải thiều Việt Nam đến người tiêu dùng Pháp – những minh chứng sinh động cho sự giao lưu bền chặt giữa hai dân tộc.

Phần kết của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống và tiết mục múa đậm chất Việt Nam. Song song đó, các món ăn truyền thống – từ phở, nem rán đến chè sen long nhãn – đã chinh phục vị giác khách mời, để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.

Những trải nghiệm văn hóa và ẩm thực ấy không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Pháp, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng của Việt Nam: đóng góp ngày càng nhiều hơn vào “bản hòa tấu của các dân tộc”, cùng xây dựng một thế giới đa cực hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.