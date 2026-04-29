Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Belarus

(Ngày Nay) - Chiều 28/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Đảng Bạch Nga (Belarus) Olga Chemodanova.
Đánh giá cao sáng kiến tổ chức họp trực tuyến giữa hai Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Đảng Bạch Nga tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, bày tỏ tin tưởng việc triển khai các quyết sách của Đại hội sẽ góp phần xây dựng Đảng Bạch Nga vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước Belarus thịnh vượng, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vai trò, vị thế của Belarus trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Belarus.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng thông tin cho Chủ tịch Đảng Bạch Nga về những mục tiêu và nội dung mới trong đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội XIV và việc Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.

Bày tỏ cảm ơn Đảng ủy Bộ Ngoại giao và cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Vũ đã dành thời gian tổ chức họp trực tuyến giữa hai Đảng, Chủ tịch Đảng Bạch Nga Olga Chemodanova chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV, chúc mừng đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Đảng Bạch Nga luôn coi Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam là hướng ưu tiên, là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Theo chương trình nghị sự, hai bên đã thông tin cho nhau về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hai Đảng; những chương trình, mục tiêu, quyết sách quan trọng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ IV của Đảng Bạch Nga đã thông qua; cũng như những định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng để tạo cơ sở chính trị và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tích cực của hợp tác song phương Việt Nam - Belarus thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025; thống nhất nhận định hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa và đứng trước những cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ và hậu thuẫn cho quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Vũ đã chuyển tới Chủ tịch Đảng Bạch Nga lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà Olga Chemodanova đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Vũ chuyển lời cảm ơn chân thành, lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và tới đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung.

Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.
WHO cảnh báo công tác loại trừ viêm gan tiến triển chậm
(Ngày Nay) - Công tác loại trừ bệnh viêm gan đang diễn tiến rất chậm, mặc dù thế giới có sẵn các công cụ cần thiết để đẩy lùi căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người mỗi năm. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong Báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2026 công bố ngày 28/4.
Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
(Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, các nhà chức trách cho biết nhóm nhà leo núi người Sherpa (tộc dân bản địa tại dãy núi Himalaya) đã khai thông thành công tuyến đường lên đỉnh Everest. Sau hai tuần bị chặn đứng bởi những tảng băng lớn cùng một cột băng khổng lồ, lộ trình này hiện đã sẵn sàng để các nhà thám hiểm tiếp tục hành trình chinh phục.