Đại hội Đảng XIV: Thắt chặt đối ngoại Đảng giữa Việt Nam và Belarus

(Ngày Nay) - Đại sứ quán Việt Nam Việt Nam tại Belarus phối hợp Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức thông tin về Đại hội XIV, qua đó thúc đẩy trao đổi lý luận và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại Đảng giữa hai nước.

Trong công tác tích cực tuyên truyền về sự kiện chính trị lớn nhất - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), ngày 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức buổi thông tin về Đại hội XIV đến ban lãnh đạo, các đảng viên và đại diện tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Belarus.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung thông tin về Đại hội XIV sẽ diễn ra từ 19-25/1 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại hội không chỉ tổng kết 5 năm thực hiện và xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tiếp theo, mà còn hoạch định tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung giới thiệu những kết quả nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII định hướng chính trị của Đại hội XIV, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá chiến lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định tại Đại hội.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ vì hòa bình và phát triển.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus vào tháng 5/2025, Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam với nước bạn bè truyền thống Belarus, kêu gọi Đảng Cộng sản Belarus cùng với các đảng phái chính trị tại Belarus, tích cực đóng góp vào phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

Thay mặt Đảng cộng sản Belarus, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Sergei Syrankov bày tỏ khâm phục với sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông nhấn mạnh những người Cộng sản Belarus luôn tự hào dõi theo những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước, mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và trao đổi lý luận, phối hợp hoạt động giữa hai Đảng, vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại buổi gặp riêng với Đại sứ Nguyễn Văn Trung, người đứng đầu Đảng Cộng sản Belarus đã trao thư chúc mừng của Đảng Cộng sản Belarus gửi tới Đại hội XIV, chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu có kỳ Đại hội thành công và hiệu quả.

Đảng Cộng sản Belarus khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả sáng kiến của Việt Nam trong phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế cũng như những nỗ lực xây dựng Việt Nam thành một quốc gia tiên tiến, nhân dân lao động có đời sống ấm no và hạnh phúc.

Các đảng phái chính trị lớn và chính giới Belarus bày tỏ quan tâm đến Đại hội XIV, sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2026. Đảng Bạch Nga (“Belaya Rus”) cũng đã gửi thư chúc mừng Đại hội XIV từ rất sớm.