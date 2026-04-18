Việt Nam nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại LHQ

(Ngày Nay) - Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA).
Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước ngày 7/4 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng pháp lý LHQ đã tiếp nhận Văn kiện phê chuẩn của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Trưởng đại diện Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại New York.

Tại lễ đệ trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội và nằm trong số 3 nước đầu tiên phê chuẩn Công ước phản ánh mong muốn và nỗ lực đóng góp một cách chủ động, thực chất của Việt Nam trong tiến trình đưa Công ước sớm có hiệu lực và đi vào thực hiện, góp phần củng cố đối thoại, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, tăng cường bảo đảm an ninh mạng trên toàn cầu. Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bày tỏ hy vọng Công ước Hà Nội sẽ tiếp tục được nhiều nước nhanh chóng phê chuẩn, từ đó, cùng biến cam kết thành hành động, thông qua khuôn khổ pháp lý này thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các nước trong ứng phó thách thức tội phạm mạng, vì ổn định, phát triển bền vững, bảo vệ quyền, lợi ích và thúc đẩy thịnh vượng chung cho mọi người dân.

Trước đó, tháng 10/2025, trong vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với LHQ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", thu hút sự tham gia của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện cấp cao từ hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện đặc biệt thành công, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên do LHQ thông qua nhằm tạo ra một khuôn khổ toàn cầu, thống nhất và ràng buộc về pháp lý trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Công ước bao gồm các quy định về hình sự hóa các hành vi tấn công mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, cơ chế chia sẻ dữ liệu và chứng cứ điện tử, dẫn độ, tương trợ tư pháp và hợp tác kỹ thuật. Đồng thời, văn kiện nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa an ninh mạng và bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia.

Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.